Godzilla, Kong, Król Ghidorah i inni. Ranking najlepszych potworów - każdy jest ikoną

fot. materiały prasowe

Reklama

Godzilla i Kong znowu sieją postrach w kinach, ale tym razem stając oko w oko z kolosalnym zagrożeniem wprost z wnętrza naszego świata. W nowości Godzilla i Kong: Nowe imperium to właśnie tytułowe monstra stanowią serce przedstawianej historii. Ciekawie zapowiadający się obraz pod przywództwem Adama Wingarda już w tej chwili może pochwalić się wieloma przychylnymi opiniami. To zatem idealny moment, by przypomnieć sobie najmroczniejsze bestie z filmów o Godzilli.

Niczym Król Potworów stoczyliśmy redakcyjnie zaciętą bitwę, by wyłonić ze wszystkich produkcji zarówno najbardziej zagorzałych wrogów, jak i najbardziej oddanych sojuszników Godzilli. Przed Wami ranking najlepszych monstrów, w którym odnajdziecie dwadzieścia pozycji wraz z krótkim opisem przytaczanego bohatera. Brane pod uwagę były przeróżne aspekty – od wyglądu zewnętrznego, po siłę i waleczność, aż po całkowity odbiór postaci. Nie było to łatwe zadanie, bo nie zawsze przerażające, a przy tym budzące podziw oblicze potwora szło w parze z jego nastawieniem w walce.

Zżera nas ciekawość, kto według Was powinien stanąć na podium tego zestawienia. Zgadzacie się z naszym rankingiem, a może wolelibyście zobaczyć na szczycie inne potwory? Czekamy na Wasze komentarze.

Godzilla, Kong i inni - ranking najlepszych potworów

20. Gabara - potwór wymyślony przez wyobraźnię młodego chłopca, który uosabia prześladowcę dziecka. Jest to gadzie stworzenie przypominające trolla, posiadające zdolność przesyłania energii elektrycznej przez swoje ciało. Mieszka na Wyspie Potworów, znęcając się nad synem Godzilli, Minillą.

Godzilla - najpotężniejsze potwory

Gdy już zapoznaliście się z rankingiem najlepszych potworów wg redakcji naEKRANIE.pl czas przypomnieć sobie, które monstra zaliczamy do najpotężniejszych.

20. Zilla - duża jaszczurka, która jest szybka i zwinna.

Godzilla - ranking wszystkich filmów z potworem

Jak krytycy oceniali filmy z Godzillą na przestrzeni lat? Która produkcja zwyciężyła? Sprawdźcie!