Zombie zarażają... biegunką? Fałszywy zwiastun DUHOCALYPSE z serialu The Studio

fot. materiały prasowe

Do sieci trafił klip z nadchodzącego serialu komediowego The Studio stworzonego przez Setha Rogena, który zawiera fałszywy zwiastun stworzony przez jego bohaterów. DUHPOCALYPSE to nietypowy film o zombie, które zamiast zarażać swoje ofiary poprzez ugryzienie, robią to w nieco bardziej niekonwencjonalny, a zarazem trochę obrzydliwy sposób. W rolach głównych wystąpili Johnny Knoxville oraz Josh Hutcherson. Apple TV opublikowało zwiastun, jednak zalecamy zobaczenie go raczej pełnoletnim (i mało wrażliwym) odbiorcom. Uwaga, oglądacie go na własną odpowiedzialność!

The Studio – klip z fałszywym zwiastunem

The Studio – fabuła, obsada, data premiery

Rogen wciela się w nowo mianowanego szefa studia filmowego Continental Studios. Desperacko pragnąc aprobaty celebrytów, on i jego zespół kierowniczy muszą pogodzić wymagania korporacji z ambicjami twórczymi, starając się utrzymać filmy tak, by były życiowe i aktualne.

Obok Setha Rogena, w serialu wystąpią Kathryn Hahn, Ike Barinholtz, Chase Sui Wonders, Bryan Cranston, Keyla Monterroso Mejia i Dewayne Perkins.

Data premiery serialu The Studio na Apple TV została zaplanowana na 26 marca.