Godzilla kontra Gamera - teaser imponującego fanowskiego filmu

fot. materiały prasowe

Godzilla zmierzy się z Gamerą w fanowskim filmie zatytułowanym Godzilla V. Gamera. Został on stworzony całkowicie animacją komputerową i jak widzimy w 15 sekundowym teaserze wygląda to iście imponująco.

Ujawniono też, że cały fanowski film krótkometrażowy zadebiutuje na YouTube już 11 października. Nie wiadomo, jak długa będzie to walka potworów.

Godzilla i Gamera to kultowe potwory z japońskich filmów. Oba miały swoje serię i podbijały ekrany, wojując ze złem. Godzilla odniósł jednak większy międzynarodowy sukces i jest bardziej rozpoznawalny na świecie, niż Gamera.

Godzilla v. Gamera - teaser

Gdy film krótkometrażowy pojawi się w sieci, wrzucimy go dla Was na stronę. Kto może wygrać w tej walce Tytanów? Gamera jest tak popularny, że swego czasu bazując na różnych szkicach i analizach zwiastunów, fani mieli nadzieję, że pojawi się on w hollywoodzkiej serii. Nie jest to wykluczone, że prędzej czy później Gamera zawita na ekrany.