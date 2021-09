Godzilla - ogromna, imponująca figurka. Nie zmieści się na półce!

Mascot Toyz

Mascot Toyz ogłosiło przedsprzedaż jednej z najbardziej imponujących i największych figurek kolekcjonerskich Godzilli. To prawdziwy gigant, więc wymaga sporo miejsca. Producenci zasugerowali nawet, żeby nie trzymać jej na półce, tylko stole lub innej powierzchni, nie wyższej niż trzy metry od ziemi. Figurka od nosa do ogona ma 83,82 centymetry, czyli niedaleko temu wynikowi do całego metra. Co więcej, nie tylko jest ogromna, ale także się świeci! Paszcza jak i płetwy grzbietowe lśnią hipnotyzującym, elektrycznie błękitnym kolorem, gdy naciskasz ukryty przycisk z tyłu. Jest także inny guzik, dzięki któremu można usłyszeć filmowy ryk Godzilli. Poniżej można zobaczyć, jak się prezentuje.

Godzilla - imponująca figurka!

Figurka Godzilla

Wielka figurka Godzilli - ile kosztuje?

Figurkę można ustawić na wiele sposobów, dzięki 10 stawom i ruchomej szczęce. Daje to kilka pozycji do wyboru. Nie jest to raczej zabawka dla młodszych osób, a zaprojektowany do celów wystawowych projekt kolekcjonerski. Figurkę The Ultimate Godzilla można zamówić w przedsprzedaży, a wysyłka jest przewidziana na termin od sierpnia do października 2022 roku. Cena to 450 dolarów. Zamówić można tutaj.