Godzilla - pierwsze zdjęcia z planu tajemniczego spin-offa od Apple TV+

fot. materiały prasowe

Pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu nienazwanego spin-offu Godzilla: King of the Monsters od Apple TV+. Matt Shakman, reżyser superbohaterskiego WandaVision, odpowiada za dwa pierwsze odcinki serialu. Wygląda na to, że akcja będzie się rozgrywać w bazie wojskowej, więc część historii może mieć miejsce w Oakland w Kalifornii. Wiemy też, że kluczową rolę w produkcji będzie odgrywać tajna organizacja Monarch, która wielokrotnie pojawiała się w przeszłości w filmach z Godzillą.

Godzilla - pierwsze zdjęcia z planu spin-offa Apple TV+

Canadagraphs (przez SFFGazette.com) podzieliło się zdjęciami z planu nowego serialu o Godzilli. Opisało też, co widzieli. Według nich Anna Sawai była na planie jako "Cate", kręcąc dwie różne sceny. Pierwsza była z Tamlyn Tomitą, której bohaterka dała jedzenie i picie. W drugiej spotyka jakiegoś mężczyznę. Biegną do siebie z podekscytowaniem i przytulają się, po czym rozmawiają przez chwilę, aż w końcu dyskusja przechodzi w kłótnię.

Zobaczcie zdjęcia poniżej:

https://twitter.com/canadagraphs/status/1547029162556211200

https://twitter.com/JaniceRafael/status/1546596638398984194

https://twitter.com/JaniceRafael/status/1545957126207463426

Czekacie na nowy serial z Godzillą?