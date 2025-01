Storm w MCU: Marvel ma kandydatkę z wielkiego hitu 2024 roku

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Comics

Reklama

W połowie stycznia 2025 roku Cynthia Erivo wyjawiła, że bardzo chciałaby zagrać mutantkę Storm z X-Menów. Aktorka ma wiedzę na temat komiksów i sądzi, że drzemie w tej postaci większy potencjał, niż do tej pory zostało to pokazane na ekranie. Teraz przeważnie dobrze poinformowany Jeff Sneider wyjawił, że Marvel jest zainteresowany zaangażowaniem aktorki do tej roli. Być może Erivo zagra jednak swoją wymarzoną rolę.

Marvel

Czy TE postacie przeżyły scenę z finału Silosa? Książka może dać odpowiedź

Storm w MCU

Mutantka zadebiutowała w MCU w serialu animowanym A gdyby...?. W nim zobaczyliśmy alternatywną wersję Storm, która nie tylko posiada swoje moce mutantki, ale także jest boginią piorunów dzierżącą młot Mjolnir jak Thor.

W związku z wydarzeniami z końca trzeciego sezonu ona oraz kilka innych postaci stały się kluczowe dla multiwersum. Dlatego wiele wskazuje, że aktorska wersja Storm może pojawić się w Avengers: Doomsday lub Avengers: Secret Wars.

Producent z Marvel Television, Brad Winderbaum, zapowiadał, że trzeci sezon odegra ważną rolę w MCU. Stąd naturalny wniosek o pojawieniu się postaci.

– Nie mogę zbyt szczegółowo odpowiedzieć na to pytanie, ale mogę powiedzieć tyle: serial ma swoje miejsce w sadze, gdy wchodzimy w jej trzeci akt. Trzeci sezon A gdyby...? na wiele sposobów przygotowuje grunt pod dalsze wydarzenia.

Erivo święci triumfy dzięki filmowi Wicked, który jest jednym z wielkich hitów 2024 roku i ma szanse na najważniejsze nagrody. Zebrał w box office 699,7 mln dolarów przy budżecie 145 mln dolarów.