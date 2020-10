Gra o tron: wkrótce książka o kulisach serialu

HBO

Wydawnictwo W.A.B. zapowiedziało na 12 listopada premierę książki Ogień nie zabije smoka. Jest to publikacja przybliżająca kulisy serialowej Gry o tron.

Autor książki, dziennikarz i scenarzysta James Hibberd, opierając się na ponad 50 wywiadach, nieznanych szerokiej publiczności zdjęciach i zakulisowych rozmowach z producentami, obsadą i całą ekipą serialu, przedstawia historię powstania słynnego telewizyjnego show.

George R.R. Martin tak wypowiada się o tej pozycji:

James Hibberd towarzyszył pracom nad "Grą o tron" od pierwszego klapsa do ostatniego i poznał wszelkie tajemnice tej produkcji – także te najmroczniejsze. W jego opowieści jest wszystko: początki serialu i jego zakończenie, smoki i wilkory, to, co wydarzyło się przed kamerami, i poza nimi, tryumfy i porażki, wyboje na drodze i wyjaśnienia, dlaczego podjętą taką, a nie inną decyzję. Mówi o aktorach, reżyserach, showrunnerach, producentach, dyrektorach, ba, nawet o mnie. "Ogień nie zabije smoka" to suma wszystkiego, czego chciałbyś się na ten temat dowiedzieć. Gra o tron była niesamowitym serialem, a "Ogień nie zabije smoka" jest niesamowitą książką.

Oto okładka i opis książki Ogień nie zabije smoka. Gra o Tron - oficjalna, nigdy nieopowiedziana historia epickiego serialu:

Źródło: W.A.B.

Pierwsza oficjalna książka opowiadająca o największym hicie telewizyjnym XXI wieku – serialu Gra o Tron – napisana przez dziennikarza „Entertainment Weekly” Jamesa Hibberda i opublikowana przy wsparciu HBO. W "Ogień nie zabije smoka" James Hibberd, dziennikarz „Entertainment Weekly”, przedstawia fascynujące kulisy serialu "Gra o tron" i historię jego powstania: od pierwszych spotkań zespołu kreatywnego, po nagranie scen bitew, aż po niesamowitą inscenizację finału. Zrealizowany na podstawie bestsellerowego cyklu powieściowego George’a R.R. Martina serial został nagrodzony aż 59 statuetkami Emmy i stał się światowym fenomenem.