Mogliśmy mieć innego Supermana? Aktor ze spin-offa The Boys wziął udział w castingu do DCU

Patrick Schwarzenegger w podcaście Happy Sad Confused wyjawił, że brał udział w castingu na Supermana w DCU, zanim ostatecznie obsadzono w tej roli Davida Corensweta. Wysłał swoje wideo do włodarzy DC Studios, jednak nigdy nie dostał od nich odpowiedzi. Na pytanie, czy miał szansę przymierzyć ikoniczny kostium Supermana, odpowiedział, że niestety nie.

Nie, nie sądzę, że otrzymałem od nich jakąkolwiek odpowiedź. Myślę, że stwierdzili: „Nie, to nie dla ciebie” – powiedział w podcaście.

Patrick Schwarzenegger - kariera

Jest to o tyle ciekawe, że Patrick Schwarzenegger wcześniej wcielał się w supka znanego jako Golden Boy w serialu Pokolenie V, który jest spin-offem hitu The Boys. Można więc powiedzieć, że niejako ma doświadczenie w kinie superbohaterskim. Warto też wspomnieć, że początkowo brał udział w castingu do roli Homelandera, zanim obsadzono go jako Golden Boya.

Aktor wcześniej grał również w produkcjach W blasku nocy i Schody. Jeśli chodzi o jego nowe projekty, został obsadzony w roli Saxona Ratliffa w 3. sezonie Białego lotosu.

