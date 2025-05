Kontuzja w Grze o tron zakończyła jej karierę. Tyle zapłaci jej HBO

fot. HBO

Reklama

Casey Michaels rozpoczęła karierę kaskaderki w wieku zaledwie 14 lat. Wszystko wskazywało na to, że dziewczynę, od dziecka utalentowaną w sporcie, czeka świetlana kariera w tym zawodzie. Jej szanse zostały jednak przekreślone. Gdy pracowała przy finałowym sezonie Gry o tron jako kaskaderka, doznała kontuzji, która ostatecznie zakończyła jej karierę. Doszło do tego w lutym 2018 roku, gdy miała 27 lat. Jej zdaniem wina leżała po stronie niekompetentnych przełożonych, którzy nie zadbali o bezpieczeństwo na planie.

W związku z wypadkiem Casey Michaels pozwała spółkę zależną Warner Bros. Discovery na kwotę 4 mln funtów (około 5,3 mln dolarów) w 2021 roku. Twierdziła, że pozbawiono ją obiecującej kariery. Prestiżowy portal Deadline ujawnił, że HBO w ramach ugody z 2023 roku zapłaciło jej 7 mln funtów (czyli około 9,3 mln dolarów), a prawnicy firmy przeprosili kaskaderkę.

Kontuzja w Grze o tron zakończyła jej karierę

Gdy doszło do wypadku, Casey Michaels grała żołnierza w armii Białych Wędrowców podczas kulminacyjnej bitwy nazwanej również Długą Nocą. Miała wraz z innymi kaskaderami zeskoczyć z wysokości około 12 stóp na przygotowane wcześniej tekturowe pudła i specjalne maty amortyzujące upadek, które są używane w branży. Zdaniem Michaels nie wszyscy przećwiczyli wcześniej tę scenę, w tym ona. Pierwsze ujęcie przeszło bez incydentów, ale w trakcie drugiego doszło do wypadku. Kobieta wspomina kilka błędów: po pierwsze, Rowley Irlam, który był wtedy koordynatorem kaskaderów na planie Gry o tron, rzekomo miał kazać spadać wykonawcom z wyprostowanymi nogami i rękoma jak ołówek, a po drugie, ponoć pomiędzy ujęciami wymieniono podłoże na cieńsze i gorszej jakości maty. W dodatku Michaels była ostatnia w kolejce, więc sprzęt był już zużyty.

Rowley Irlam wypiera się odpowiedzialności za wypadek kobiety. Choć Michaels wygrała pozew i HBO niejako przyznało się do winy, nigdzie z imienia nie wymieniono Irlama. W związku z tym była kaskaderka obawia się, że błędy mogą zostać powtórzone. Deadline twierdzi, że wie o co najmniej innych wypadkach, które zaszły na warcie Irlama, w tym do jednego miałoby dojść na planie jednego z wcześniejszych sezonów Gry o tron. Warto dodać, że HBO popiera Irlama i broni jego osiągnięć. Mężczyzna nadal pełni swoją funkcję we franczyzie i pracuje przy prequelu Ród smoka. To, co spotkało Casey Michaels, miało być ich zdaniem niefortunnym wypadkiem. Irlam twierdzi, że nigdy nie kazał kaskaderom przyjąć pozycji ołówka (choć na nagraniu widać, że wszyscy właśnie tak skaczą), a HBO uważa, że nie wymieniono mat na gorszej jakości (choć dziewięciu innych ekspertów kaskaderskich niezależnie potwierdziło wniosek Michaels, że sprzęt do lądowania był nieodpowiedni, w tym Simon Crane, niezwykle doświadczony kaskader znany z Jamesa Bonda).

Kobieta do tej pory nie mówiła publicznie o sprawie, ale teraz postanowiła zabrać głos poprzez portal Deadline. Zdaje sobie sprawę, że zawód kaskadera jest niebezpieczny. Chciała jednak zwrócić uwagę na problem, który sama widzi w branży: trywializowanie urazów kaskaderów i obwinianie ich winą za każdy wypadek na planie. Zwraca także uwagę na fakt, że oficjalny organ British Stunt Register nie ma uprawnień do badania członków organizacji ani rejestrowania wypadków, co prowadzi do tego, że część koordynatorów nie jest poddawana niezależnej kontroli, tak jak w przypadku Irlama.

Michaels chodziła o kulach przez prawie rok po wypadku i przeszła pięć operacji w ciągu czterech lat. Do dziś ból jest stale obecny w jej życiu. Trudno jej także było pogodzić się z faktem, że z bardzo sprawnej osoby, dla której sport był codziennością, stała się kimś, kto nie jest w stanie go uprawiać. Twierdzi, że byłaby w stanie wybaczyć błędy i rozumie zagrożenie, jakie niesie za sobą bycie kaskaderem. Jednak niepokoi ją fakt, że wciąż nic się zmieniło, nawet w przypadku samej franczyzy Gry o tron.