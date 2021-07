Gwiezdne Wojny - kiedy Anakin wypełnił przepowiednie? Palpatine miał swoją interpretację

materiały prasowe

Star Wars: The Secrets of the Sith to książka dla fanów w każdym wieku, w której Darth Sidious, znany także jako Imperator Palpatine omawia w swoich notatkach różne rzeczy związane z Sithami i Ciemną Stroną Mocy. Zostanie ona wydana w USA w sierpniu, ale do sieci trafił ważny fragment dotyczący Anakina Skywalkera.

Szczególną uwagę przyciągają słowa poświęcone przepowiedni o wybrańcu, którym jest Anakin Skywalker. Okazuje się, że Palpatine miał własną interpretacje i różniła się ona od tej Jedi.

- Jedi wierzyli, że Anakin jest istotą otoczoną rzadka koncentracją Mocy. Nawet przekonali siebie, że to dziecko jest wybrańcem opisanym w pradawnej przepowiedni Jedi. Byli tak pewni tego, że Anakin przywróci równowagę Mocy, że nie wzięli pod uwagę tego, co tak naprawdę to oznacza... W istocie przywrócił równowagę Mocy - eliminując światło i uwalniając ciemność.

Widzimy więc, że jego interpretacja przepowiedni jest zupełnie inna. A pamiętamy, że w Zemście Sithów Obi-Wan Kenobi krzyczał do Anakina, że on miał zniszczyć Sithów, a nie do nich dołączyć. Miał przywrócić równowagę, a nie pogrążyć Mocy w ciemności. Według Palpatine'a zabicie Jedi było wypełnieniem proroctwa, a temu wtórują fani, którzy przez lata wierzyli, że równowagą było pozostawienie przy życiu dwóch Sithów i dwóch Jedi. W 2021 roku wiemy, że formalnie osób używających Mocy było więcej przy życiu.

Ostateczni Anakin Skywalker wypełnił przepowiednie dopiero w Powrocie Jedi, gdy zniszczył Sithów. Taka interpretacja jest zgodna ze słowami samego George'a Lucasa. Zamieszanie wprowadził film Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie, po którym do końca nie wiadomo, jak to interpretować, ale wszystko wskazuje na to, że Anakin zrobił tak, jak Lucas mówił, ale tylko na czas jednego pokolenia. Dlatego też w finale części IX Skywalker mówi do Rey: "przywrócić równowagę, jak ja to zrobiłem". Te słowa wydają się podkreślać, jaka interpretacja jest właściwa i ostateczna. Nie zmienia to faktu, że wersja Palpatine to niezła ciekawostka, a wszelkie niedomówienia i konsternacje są tłumaczone prosto: przepowiednia ma różne interpretacje i nie do końca wiadomo, czy jakakolwiek jest właściwa.

Skoro Anakin Skywalker aka wybraniec powstał z woli Mocy, a takie jest oficjalne wytłumaczenie jego poczęcia, to powstają kolejne teorie. W nich fani zastanawiają sie, czy Skywalker. Odrodzenie chce pokazać, że Moc się pomyliła i stąd ostatecznie Rey przywraca równowagę, ale czy na zawsze? Może o to chodzi, bo swego czasu J.J. Abrams wyjaśniający podobieństwa do Oryginalnej Trylogii sugerował, że rzeczy powtarzają się przy kolejnych pokoleniach.