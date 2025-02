Śmierć na wiele sposobów ratunkiem dla ludzkości. Nowa zapowiedź Mickey 17, wyjątkowego sci-fi

fot. Warner Bros. Pictures

Reklama

Mickey 17 to nowa produkcja od nagrodzonego Oscarem reżysera, Joon-ho Bonga. W roli głównej występuje Robert Pattinson. Film jest reprezentantem gatunku science fiction, a w jego centrum znajduje się bohater, który poddawany jest replikacji, co często prowadzi do jego śmierci. W sieci zadebiutowało nowe wideo zapowiadające produkcję, która wejdzie na wielki ekran 7 marca 2025 roku.

TEN film może być arcydziełem science fiction. Zmieniono jego tytuł

Nowa zapowiedź Mickey 17, wyjątkowego sci-fi

ROZWIŃ ▼

Mickey 17 - o czym jest film?

Fabuła powieści koncentruje się na misji jednorazowego pracownika ludzkiej ekspedycji wysłanej w celu kolonizacji lodowego świata Niflheim. Ilekroć pojawia się misja, która jest zbyt niebezpieczna - a nawet samobójcza - załoga zwraca się do Mickeya. Po śmierci jednego Mickeya, nowe ciało zostaje stworzone z nienaruszoną większością jego wspomnień. Po sześciu zgonach Mickey7 zaczyna rozumieć warunki swojej pracy i dlaczego była to jedyna nieobsadzona posada, gdy ją objął.

W obsadzie są Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun oraz Toni Collette. Z kolei Mark Ruffalo ma wcielić się w "paskudnego dyktatora, faszystę i narcyza".

Filmy science fiction 2024 - ranking najlepszych i najgorszych tytułów