Gwiezdne Wojny - kiedy powróci Baby Yoda? Plotka sugeruje odpowiedź

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Disney+

Gwiezdne Wojny zawsze generują dużo plotek i przecieków, z których często dużo informacji się sprawdza. Na pewno jednym z takich rzetelnych źródeł jest fanowski portal starwarsnewsnet.com, który odpowiada za najnowsze doniesienia o powrocie Baby Yody lub jak kto woli Grogu. Według ich wiedzy poznamy dalsze losy Grogu w... serialu Księga Boby Fetta. Malec ma pojawić się w gościnnej roli, ale fabularne szczegóły nie są znane.

Baby Yoda w serialu Księga Boby Fetta

Według ich informatorów Grogu został zauważony na materiałach promocyjnych związanych z serialem, które dostała ekipa filmowa. Te produkty są zawsze tworzone w limitowanej wersji tylko dla osób pracujących przy danym projekcie.

Ostatnio Grogu widzieliśmy w finale 2. sezonu The Mandalorian. Wówczas Luke Skywalker wziął go na szkolenie Jedi. To nadal jest jednak plotka, więc traktujmy ją z dystansem.

Księga Boby Fetta - premiera nowego serialu ze świata Gwiezdnych Wojen odbędzie się 29 grudnia 2021 roku w platformie Disney+.

