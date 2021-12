Księga Boby Fetta - bohaterowie są jak dysfunkcyjna rodzina. Nowe zdjęcie

fot. Disney+

Temuera Morrison udzielił wywiadu magazynowi Total Film. Padło pytania o to, czy bohater The Mandalorian pojawi się gościnnie serialu Księga Boby Fetta. Morrison jednak jest już zaprawiony w bojach i odpowiedział wprost: nic nie może powiedzieć. Zapowiedział jednak, że fani powinni czekać na wiele cudownych rzeczy. Nie chce zdradzać zbyt wiele, by nie psuć doświadczenia.

Natomiast Ming-Na Wen zapowiedziała, że relacja Boby z Fennec jest unikalna wśród łowców nagród, którzy z reguły nie współpracują ze sobą, bo wolą pracować solo. Porównuje ich do dysfunkcyjnej rodziny.

- Rodziny, która honoruje kodeks etyczny. Są określone zasady, które trzeba przestrzegać i tylko tak taka relacja może działać. Ważne jest też, że są łowcami nagród. Fennec i Boba są ze starej szkoły. Wierzymy w ten kodeks etyczny i wzajemnie się szanujemy.

Księga Boby Fetta - zdjęcia

Księga Boby Fetta

Księga Boby Fetta - premiera w USA już 29 grudnia w platformie Disney+.

