Tożsamość tajemniczej postaci z Supermana prawdopodobnie została ujawniona. Kim jest Baby Joey?

Już wcześniej informowaliśmy Was o nowych zdjęciach zabawek. Zestaw ukazuje Supermana, Lexa Luthora, Mr. Terrifica, Metamorpho, Krypto oraz... Baby Joey'ego, którego tożsamość wciąż jest nieznana. Pojawiły się spekulacje, że może być jeszcze nieukształtowanym klonem Człowieka ze stali, czyli Ultramanem lub Hammer of Bovaria. Scooper MyTimeToShineHello przychodzi z inną odpowiedzią.

Superman - kim jest Baby Joey?

Jak podaje scooper, zielonoskóry jest najpewniej synem Metamorpho. Podobno Luthor porywa chłopca, by wykorzystać go jako kartę przetargową przeciwko niemu. To wyjaśniałoby, w jaki sposób Metamorpho zostanie wpisany w fabułę Supermana - nie wydawał się być powiązany z członkami Justice Gang. Jeśli ten wątek okaże się prawdziwy, zapewne odzyska swojego syna i ostatecznie połączy siły z Supermanem.

