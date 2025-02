Powstanie nowy Zorro z Antonio Banderasem? Reżyser jest chętny

fot. TriStar Pictures

Zorro to legendarna postać, w którą na przestrzeni dekad wcieliło się wielu aktorów. Jedne wersje były lepsze, inne gorsze. W pamięć szerokiej publiczności najbardziej zapadła ta wyreżyserowana przez Martina Campbella. W 1998 roku stworzył Maskę Zorro, w której to pałeczka została przekazana w ręce Antonio Banderasa przez Anthony'ego Hopkinsa. Później w Legendzie Zorro z 2005 roku kontynuował ten wątek, ale film nie był już wielkim sukcesem. W globalnym box office zebrał 142 mln dolarów, co w porównaniu z 250 mln dolarów poprzednika wypadło blado. Krytycy też byli wobec tej produkcji surowsi.

Martin Campbell przyznał jednak, że byłby gotowy na dokończenie trylogii.

Powstanie nowy Zorro z Antonio Banderasem?

W rozmowie z ComicBook przyznał, że zrobiłby to, gdyby Antonio Banderas był chętny:

Oczywiście. Jest niesamowity. Świetnie się z nim pracowało. Stworzyłem sequel, który nie był już takim sukcesem, ale i tak [Antonio Banderas] świetnie sobie poradził. [Scenariusz, w którym] zostaje niczym postać Anthony'ego Hopkinsa i musi znaleźć nowego Zorro tworzyłby perfekcyjne koło, prawda?

Antonio Banderas także wyrażał chęć na takie rozwiązanie.

Tak, pomyślałbym nad czymś takim. Czemu nie? Gdyby zadzwonili do mnie z pytaniem o zagranie Zorro, to zrobiłbym to, co Anthony Hopkins zrobił dla mnie - przekazałbym pałeczkę.

Banderas wskazał też na potencjalnego następcę. Jego zdaniem nowym Zorro mógłby zostać Tom Holland, z którym wystąpił w kinowej adaptacji Uncharted.

Ma dużo energii, jest fajną osobą i ma w sobie tę iskrę.