Gwiezdne Wojny - jak Palpatine został wskrzeszony? Ta historia zaczęła się przed filmem

fot. materiały prasowe

Wszyscy wiemy, że film Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie nie odpowiedział bezpośrednio na pytania o wskrzeszenie Imperatora Palpatine'a. Zawężono to do nawiązania do Zemsty Sithów w postaci słów Dartha Sidiousa o Ciemnej Strony Mocy, która jest drogą wielu możliwości, czasem uważanych za nienaturalne. Z czasem pojawiały się kolejne informacje, ale nowy wpis ze starwars.com autorstwa Emily Shkoukani z Lucasfilm Story Group (dbają o spójność kanonu pomiędzy filmami, serialami, książkami, komiksami i grami) rzuca nowe światło i odkrywa szczegóły na temat całego misternego planu z powrotem Palpatine'a.

Jak pisze członkini Lucasfilm Story Group, w kanonie opisano, że Palpatine za życia szukał sposobu na uzyskanie nieśmiertelności. To doprowadziło go do planety Sithów zwanej Exegol (miejsce, które odsiedzieliśmy w części IX). To tam Palpatine i jego kultyści eksperymentowali z klonowaniem. Do tego Palpatine budował swoją flotę Sithów. Tylko nieliczni wiedzieli o tym etapie planu. Czytamy, że kiedy Palpatine został zabity na drugiej Gwieździe Śmierci, przeniósł świadomość do klona swojego własnego ciała, które było na Exegolu, ale było ono zbyt słabe, aby mógł w nim przetrwać. Cały motyw z przenoszeniem jaźni i klonami został wyraźnie zaczerpnięty z komiksu ze starego kanonu zatytułowanego Dark Empire. Potęga Ciemnej Strony Mocy szybko niszczyła ciało klona. Dlatego też Palpatine przygotowywał kolejne klony, mając nadzieję na stworzenie czegoś lepszego. Obok tego powoływał do życia coś, co nazywa się "strand-cast" - są to biologiczne istoty powstałe dzięki różnych naukowym metodom: bioinżynierii, klonowaniu i eksperymentom genetycznym. Taką istotą był "syn" Palpatine'a i zarazem ojciec Rey, a także Snoke.

Shkoukani tłumaczy, że kwestia "wskrzeszenia" Palpatine'a była częścią Planu Awaryjnego, który przygotował na jego ewentualną śmierć oraz powrót do życia i władzy. Wielki Plan Awaryjny był opowiadany we wszystkich publikacjach, począwszy od pierwszych książek nowego kanonu, bo nie dotyczył on jedynie samej postaci Imperatora, ale również tego, co stanie się z samym Imperium po jego chwilowej niedyspozycji. Czytaliśmy o tym planie lata przed filmem w książce Star Wars: Utracone gwiazdy czy trylogii Koniec i początek Chucka Wendiga.

fot. materiały prasowe

Pierwszy etapem planu była Operacja Popiół. Jej celem było zniszczenie planet Imperium i Nowej Republiki, aby usunąć wrażliwe dla planu informacje i inne słabości, które mogły pokrzyżować szyki Palpatine'owi. Realizacja planu odbywała się na różne sposoby. Używano urządzeń do kontroli klimatu będących na orbicie do stworzenia apokaliptycznych warunków na planecie, a także specjalnych ładunków wybuchowych, które po zdetonowaniu sprawiają, że planety nie nadają się do zamieszkania. Wykorzystano też marynarkę Imperium, która walczyła na planetach, na których nie dało się wprowadzić planu w oryginalnej formie. Z uwagi na bezwzględną brutalność Operacji Popiół wiele imperialnych przechodziło na stronę Nowej Republiki, której siła rosła w tym okresie.

Plan Awaryjny nie został jednak zrealizowany w 100%. Chodzi o planetę Jakku! Nowy przywódca resztek Imperium Gallius Rax doprowadził do kulminacyjnej bitwy floty Imperium z Nową Republiką na orbicie Jakku (czytaliśmy o tym w książkach, bitwa była też w grze Star Wars: Battlefront). Celem Raxa było doprowadzenie w tej bitwie do końca Imperium, choć wszyscy myśleli, że walczą tutaj o zwycięstwo i odzyskanie władzy nad galaktyką. Rax jednak wykonywał plan Imperatora. Planeta miała zostać zniszczona wraz z imperialnymi wojakami w ramach kary ich władcy. Plan zaprzepaściła Wielka Admirał Rae Sloane, która nie wiedziała o Planie Awaryjnym i działaniach Raxa. Wierzyła, że Rax staje się przeszkodą do odzyskania chwały przez Imperium. Doszło pomiędzy nimi do konfrontacji na Jakku, podczas której Sloane zabiła Raxa. Ten chwilę przed śmiercią wyznał jej prawdę i rozkazał jej wycofanie się z resztkami Imperium i Brendolem Huxem do Nieznanych Regionów, by stworzyć nowe, lepsze Imperium. Sloane wypełniła ostatnią prośbę i tak został wykonany ważny krok do stworzenia Najwyższego Porządku. Jakku została uratowana i takim sposobem dało to możliwość pojawienia się Rey i ostatecznej śmierci Palpatine'a.