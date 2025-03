Nowa Gra o tron zaskoczy fanów. Twórca mówi o dużej zmianie

fot. materiały prasowe

George R.R. Martin podczas niedawnej światowej premiery filmu In the Lost Lands, opartego na jego opowiadaniu, skomentował nadchodzący serial A Knight of the Seven Kingdoms. W rozmowie z Colliderem ujawnił, że wrócił ze spotkania z showrunnerem nowej produkcji ze świata Gry o tron, Irą Parkerem, i ma same pochwały dla tego projektu.

Nowa Gra o tron będzie inna

Serial A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight oparty jest na opowiadaniach Martina o Dunku i Jaju. W rozmowie z Colliderem zdradził, że twórcy, kończąc postprodukcję pierwszej serii, już pracują nad drugim sezonem. Martin widział już w całości nowy serial.

Twórca świata Westeros zapowiada, że nowy serial będzie czymś zupełnie innym niż to, co widzieliśmy do tej pory.

– Widziałem cały sezon serialu o Dunku i Jaju i jest świetny. Teraz pracują nad drugim sezonem. Te postacie są mi bardzo bliskie, a do tego są to bardzo nietypowi bohaterowie. To nie są postacie, których widzowie oczekują w historii fantasy. Całość jest łagodniejsza, bardziej humorystyczna. Mam nadzieję, że widzowie są otwarci na taką zmianę!

A Knight of the Seven Kingdoms – premiera w drugiej połowie 2025 roku.