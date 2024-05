"Jesteś aroganckim dupkiem" - tak del Toro podsumował Cuaróna. Chodziło o Harry'ego Pottera

fot. materiały prasowe

Alfonso Cuarón z okazji 20. rocznicy filmu Harry Potter i więzień Azkabanu w rozmowie z Total Film zdradził, jak zareagował na ofertę, by wyreżyserować produkcję. Na początku był zdezorientowany tą propozycją, ponieważ nie znał za dobrze czarodziejskiego świata J.K. Rowling i nie miał na oku takiej posady. W końcu do powiedzenia "tak" przekonał go jednak inny znany filmowiec, Guillermo del Toro, który doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jak silna jest ta franczyza.

"Jesteś aroganckim dupkiem"

Harry'ego Pottera Powiedział mi: "Chwileczkę, powiedziałeś, że nigdy nie przeczytałeś?". Odpowiedziałem mu, że nie sądzę, żeby to było coś dla mnie. Wtedy odpowiedział mi, po hiszpańsku i bardzo kwiecistym językiem: "Jesteś aroganckim dupkiem".

Choć Cuarón mógł początkowo nie widzieć się w tej roli, to David Heyman, producent wszystkich ośmiu części Harry'ego Pottera, miał swoje powody, by go wybrać. Przekonał go do tego poprzedni film artysty, I twoją matkę też. Co jest o tyle zaskakujące, że produkcja jest znana ze scen erotycznych.

Widziałem Y Tu Mamá También. Bardzo mi się spodobał i o dziwo pomyślałem, że będzie idealnym kandydatem do wyreżyserowania trzeciej części Harry'ego Pottera.

To nie to, co niektórzy mogliby sobie teraz pomyśleć - wiecie, co ktoś mógł sobie wyobrazić, że będą robić Harry, Ron i Hermiona, po seansie Y Tu Mamá También? Ale mi chodziło o to, że ten film przedstawiał ostatnie chwile bycia nastolatkiem, a Więzień Azkabanu - pierwsze chwile bycia nastolatkiem. [...]

