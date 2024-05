Czy Daniel Radcliffe planuje cameo w serialu Harry Potter? Aktor odpowiedział

fot. IMDb

Czarodziejski świat J.K. Rowling wciąż żyje, o czym może świadczyć udana premiera gry Dziedzictwo Hogwartu i zapowiedziany serial Max o Harrym Potterze, który na nowo przedstawi historię Chłopca, który przeżył. Ten drugi projekt wzbudza wiele skrajnych emocji, od ekscytacji po obawę, że nie uda mu się sprostać oczekiwaniom fanów. A co sądzi Daniel Radcliffe, gwiazda filmów o Harrym Potterze, który dla wielu osób na zawsze pozostanie twarzą marki?

Czy Daniel Radcliffe będzie oglądał serial Harry Potter?

Aktor podczas Drama League Awards skomentował, co sądzi o projekcie.

Podobnie jak reszta świata, nie mogę się doczekać, by obejrzeć serial.

Wygląda więc na to, że Daniel Radcliffe zamierza obejrzeć serial Max o Harrym Potterze.

Czy Daniel Radcliffe planuje cameo w serialu Harry Potter?

E! News spytało go, czy możemy spodziewać się jego cameo w serialu. Aktor odpowiedział, że raczej nie.

Nie sądzę. Myślę, że słusznie chcą mieć czysty start. Nie wiem, czy dobrze byłoby, gdybyśmy mieli z tym coś wspólnego.

To była jednak niewystarczająca odpowiedź, więc E! News spytało go jeszcze, czy zgodziłby się, gdyby Max spytało go o powrót do Hogwartu.

Odpowiem w polityczny sposób - nie zamierzam roztrząsać hipotetycznych sytuacji.

Wcześniejsze komentarze na temat serialu

To nie pierwszy raz, gdy Daniel Radcliffe podkreśla, że twórcy zapewne chcą "czystego" startu. W rozmowie z Comic Book w 2023 roku przyznał, że każdemu zależałoby na tym, by zrobić z tym coś swojego i odcisnąć własne piętro na franczyzie.

Oczywiście, życzę im wszystkiego, co najlepsze. Nie mogę się doczekać, by przekazać pałeczkę dalej. Nie wydaje mi się jednak, żebym musiał to robić osobiście.

