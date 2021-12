Hawkeye - jaki będzie czas trwania finału? To najdłuższy odcinek serialu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Finał Hawkeye'a będzie najdłuższym odcinkiem serialu. Według scoopera Amita Chaudhariego będzie on trwać 59 minut. Oczywiście w tym czasie, tak jak w każdym odcinku, zawiera się krótkie streszczenie odcinka poprzedniego i napisy końcowe. Poprzednie doniesienia Chaudhariego na temat czasu trwania się potwierdzały, więc jest on rzetelnym źródłem informacji.

Co ciekawe, 59 minut oznacza, że będzie to najdłuższy odcinek ze wszystkich serialu MCU produkowanych dla Disney+. Fani Hawkeye'a wiedzą, że twórcy mają dużo wątków do zamknięcia, więc nie jest to też zaskoczenie.

https://twitter.com/5150Aamrit/status/1471417396183257098

Kingpin powraca

Vincent D'Onofrio zadebiutował w MCU w 5. odcinku, ale na jego pełnoprawny występ musimy poczekać do finału. Sam aktor opublikował krótkiego tweeta na temat powrotu.

https://twitter.com/vincentdonofrio/status/1471219890329505793

Hawkeye - premiera finału już 22 grudnia tylko na Disney+. Nie ma żadnych informacji o ewentualnych planach na 2. sezon, ale najpewniej wraz z końcem odcinka dowiemy się, gdzie potem zobaczymy Kate Bishop i Jelenę.

