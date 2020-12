Heart of Stone - Gal Gadot gwiazdą szpiegowskiego filmu w stylu Jamesa Bonda

fot. materiały prasowe

Gal Gadot zagra w Heart of Stone, oryginalnym międzynarodowym thrillerze szpiegowskim stworzonym przez Skydance Media. Produkcja ma być żeńską odpowiedzią na popularne serie kina akcji takie jak filmy o Jamesie Bondzie czy Mission: Impossible. Tom Harper prowadzi rozmowy dotyczące reżyserii projektu. Scenariusz napisali Greg Rucka (The Old Guard) i Allison Schroeder, która była nominowana do Oscara za skrypt do Ukrytych działań. Film wyprodukują David Ellison, Dana Goldberg i Don Granger ze Skydance Media, a także Gadot i jej produkcyjni partnerzy, Jaron Varsano, Bonnie Curtis i Julie Lynn.



Źródło: WarnerBros.

Szczegóły fabuły produkcji są trzymane w tajemnicy. Nie wiadomo również kiedy rozpoczną się zdjęcia do widowiska. Najbliższymi premierami z udziałem Gadot będą Wonder Woman 1984, Śmierć na Nilu i Red Notice.