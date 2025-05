Lilo i Stitch - TA zmiana oburzyła fanów. Reżyser odpowiada

fot. materiały prasowe

Lilo i Stitch będzie nowym aktorskim remakiem znanej bajki we współczesnym portfolio Disneya. Pierwsze zapowiedzi napawają fanów optymizmem, ale jedna zmiana w stosunku do oryginału bardzo im się nie spodobała. Do tej kwestii odniósł się nawet reżyser nadchodzącego widowiska.

W oryginalnej wersji Jumbo i Pleakley byli kosmitami znajdującymi się na naszej planecie, którzy próbowali odnaleźć zbiega jakim jest Stitch. W tym celu używali wyjątkowo kiepskich i zabawnie wyglądających przebrań, które miały ich upodobnić do ludzi. Z kolei w aktorskim remake'u te postaci faktycznie będą wyglądać jak ludzie. SFX Magazine potwierdziło, że Zach Galifianakis oraz Billy Magnussen wcielą się w te postaci, ale udzielą im również głosu, gdy te będą w swojej prawdziwej formie. To oznacza, że zobaczymy ich w "kosmicznym" wydaniu.

O całej sprawie wypowiedział się reżyser filmu, Dean Fleischer-Camp, który porozmawiał o tym z SFX Magazine:

Robimy coś innego z Jumbo i Pleakleyem.

Zdradził przy okazji, że cała historia ma być bardziej przyziemna. Ograniczające było też stosowanie efektów specjalnych. Pełna animacja daje tu większe pole do popisu. Aktorska wersja ma pewne naturalne ograniczenia. Reżyser przyznał też, że ekipa produkcyjna była w stałym kontakcie z Alexem Kupershmidtem, czyli człowiekiem odpowiedzialnym za animowanie Stitcha w bajce.

Czasem poprawiał nasze rysunki. Wysyłaliśmy mu materiały testowe, a on mówił: "No dobrze, ale jego tyłek powinien wyglądać bardziej w ten sposób i powinien chodzić tak, a nie inaczej.

Lilo i Stitch - obsada, premiera

W roli Lilo występuje debiutantka Maia Kealoha, a głosu Stitchowi ponownie użyczy Chris Sanders, który wcielał się w tę postać w animacji z 2002 roku. W obsadzie znaleźli się również Zach Galifianakis w nieznanej roli, Sydney Elizabeth Agudong jako Nani oraz Courtney B. Vance jako Cobra Bubbles. Tia Carrere, która pierwotnie użyczała głosu Nani, wcieli się w nową postać — panią Kekoa. Amy Hill również wcieli się w nową bohaterkę, Tūtū.

Za reżyserię odpowiada Dean Fleischer Camp, nominowany do Oscara za film Marcel Muszelka w różowych bucikach. Scenariusz napisał Chris Kekaniokalani Bright.

Lilo & Stitch zadebiutuje w kinach na całym świecie 23 maja 2025 roku.