Wonder Woman 1984 - bohaterka w zbroi na międzynarodowym plakacie filmu

fot. materiały prasowe

Film Wonder Woman 1984 to kolejny projekt z powstającego w bólach DCEU. Produkcja z powodu pandemii już kilka razy miała przesuwaną datę premiery i ostatecznie pojawi się w grudniu w kinach i na platformie HBO Max. W sieci zadebiutował międzynarodowy plakat widowiska, który pojawi się w multipleksach poza USA. Grafikę możecie obejrzeć poniżej.

W filmie Wonder Woman stanie do walki ze swoją przyjaciółką, Barbarą Minervą, która w widowisku przejdzie metamorfozę w znaną z komiksów antagonistkę, Cheetah. Ponadto na drodze bohaterki stanie demoniczny miliarder Maxwell Lord. W czasie swojej przygody Diana ponownie spotka swojego ukochanego, Steve'a Trevora, który nie wiadomo jak powrócił do żywych.

Wonder Woman 1984 plakat międzynarodowy

W obsadzie produkcji znajdują się Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal i Gabriella Wilde.

Wonder Woman 1984 - premiera filmu w Polsce została zaplanowana na 22 stycznia 2021 roku.