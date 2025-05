Groza od pierwszych minut. Tak rozpocznie się Jurassic World: Odrodzenie?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Niedawno ogłoszono kompozytora ścieżki dźwiękowej do nadchodzącego Jurassic World: Odrodzenie. Bardzo możliwe, że doszło przy tym do jednej pomyłki, która zaspoilerowała początek do filmu. Chociaż to jedynie spekulacje, uwaga na potencjalne spoilery w dalszej części tekstu!

Premiera filmu coraz bliżej, a na YouTube pojawił się filmik ogłaszający udział znanego kompozytora, który stworzył ścieżkę dźwiękową do filmu. Chodzi o Alexandra Desplata, który tworzył muzykę m.in. do obu części Harry'ego Pottera i Insygniów Śmierci. W trakcie 56-sekundowego wideo można znaleźć moment, gdy na ekranie wyświetla się strona z napisem "Opening-Lab". Tytuł sugeruje, że będzie to sekwencja otwierająca film jednocześnie powiązana z tym, co ukazywały już zwiastuny. Bardzo możliwe, że Jurassic World: Odrodzenie rozpocznie się od pokazania potęgi D-Rexa, czyli zmutowanego dinozaura wzorowanego m.in. na ksenomorfie.

Twórcy filmu zapowiadali, że fabuła ma być mroczniejsza, a dinozaury mają znów straszyć. Otwarcie filmu od masakry w laboratorium byłoby dobrym sposobem na wzbudzenie grozy w oglądającym.

Jurassic World: Odrodzenie – fabuła

Historia rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z filmu Jurassic World: Dominion. Środowisko na świecie okazało się zbyt surowe dla dinozaurów. Te, które przeżyły, znajdują się w kontrolowanym klimacie przypominającym ten, gdy żyły na Ziemi. Trzy największe stworzenia zamieszkujące te biosfery są kluczem do stworzenia leku, który może mieć zbawienne skutki dla ludzkości. Bohaterką jest Zora Bennett (Scarlett Johansson), doświadczona ekspertka od tajnych operacji, która ma dowodzić wyprawą mającą na celu zebranie genetycznego materiału trzech gigantycznych dinozaurów. Kiedy misja Zory przypadkiem trafia na wycieczkę rodziny cywilów, zostają oni zaatakowani przez wodne dinozaury. Teraz bohaterowie zostają uwięzieni na wyspie. Muszą stawić czoła szokującemu odkryciu, które ukrywano przed światem od dekad.