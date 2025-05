Jak wytresować smoka: pierwsze spojrzenie na Czerwoną śmierć. Szczerbatek to przy nim pchła

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Na nowym plakacie z nadchodzącego live-action Jak wytresować smoka widać dwa smoki: protagonistę Szczerbatka i antagonistę Czerwoną Śmierć. To, co przykuwa uwagę, to ogromna przepaść między ich wielkościami. Szczerbatek wydaje się maleńki w porównaniu z ogromnym przeciwnikiem i mógłby wlecieć prosto do jego ust jako przekąska po obiedzie. Trzeba również przyznać, że Czerwona Śmierć w tym wydaniu prezentuje się wyjątkowo przerażająco, niczym postać wyjęta z Obcego. Na zbliżeniu możemy dokładnie przyjrzeć się jego paszczy i wystawiającym z niej zębom. Zobaczcie sami:

Pierwsze spojrzenie na Czerwoną śmierć

Na początku galerii jest pierwsze spojrzenie Czerwoną śmierć. Na kolejnych znajdują się pozostałe plakaty, reklamujące live-action DreamWorks.

Jak wytresować smoka Zobacz więcej Reklama

Pierwsze opinie o Jak wytresować smoka. Aktorski remake lepszy od animacji?!

Jak wytresować smoka: informacje o live-action

Dean DeBlois, reżyser oryginalnej animacji, po raz kolejny inspiruje się książką Cressidy Cowell z 2003 roku o tym samym tytule. Gerard Butler, który w filmie animowanym użyczył głosu ojcu Czkawki, wciela się teraz w tę postać w wersji aktorskiej. W obsadzie znajdują się również Mason Thames, Nico Parker i Nick Frost.

Film ma odtwarzać fabułę pierwszej animacji, co oznacza że po raz kolejny przyjdzie nam obserwować losy młodego chłopaka, który zamiast polować na latające gady, podejmuje próbę zaprzyjaźnienia się z jednym z nich. Na ten moment nie sposób powiedzieć, czy w remake'u wprowadzono jakiekolwiek zmiany względem oryginalnej wersji.

Premiera kinowa Jak wytresować smoka zaplanowana jest na 13 czerwca 2025 roku.