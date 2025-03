Wszystkie kontrowersje Śnieżki. Krytyka oryginału, Trumpa oraz ograniczona uroczysta premiera

fot. materiały prasowe

Już niebawem, bo 21 marca 2025 roku, na ekranach polskich kin pojawi się Śnieżka. To nowa, aktorska wersja znanej bajki Disneya o królewnie i siedmiu krasnoludkach. Dotychczasowe próby Disneya z przenoszeniem animowanych bajek na wersje aktorskie spotykały się z różnymi reakcjami. Niektóre wychodziły lepiej, a inne gorzej, ale w znacznej większości były to opłacalne posunięcia, bo produkcje te zarabiały duże pieniądze w globalnym box office.

Za Śnieżką jednak od samego początku ciągną się kontrowersje. Pierwszą z nich było obsadzenie Rachel Zegler w roli tytułowej królewny. Wiele osób w sieci uznało to za obrazoburcze posunięcie, ponieważ w roli charakterystycznie bladej księżniczki obsadzono aktorkę o ciemniejszej karnacji. W ociepleniu swojego wizerunku nie pomogły komentarze aktorki, która publicznie krytykowała oryginalną bajkę i uznała ją za przestarzałą i promującą niewłaściwe zachowania. Księcia w bajce nazwała "stalkerem", który dopuszczał się "prześladowania" głównej bohaterki, a Zegler twierdziła, że Śnieżka potrzebuje osoby o innym kolorze skóry niż biały. Aktorka publicznie też krytykowała Donalda Trumpa i jego zwolenników, za co później przeprosiła:

Oby zwolennicy Trumpa, osoby głosujące na niego i on sam nigdy nie zaznali pokoju.

Gal Gadot i jej reputacja także nie pomagają w promowaniu kontrowersyjnego filmu. Aktorka wielokrotnie publicznie popierała działania Izraela w kontekście konfliktu w Strefie Gazy, co też spotykało się z internetową krytyką. Rzekomo miała też odmówić wręczenia nagrody palestyńskiemu filmowi dokumentalnemu, który otrzymał statuetkę podczas ostatnich Oscarów. Tu jednak reprezentanci aktorki zaprzeczyli i stwierdzili, że nigdy nie została o to poproszona.

To wszystko przełożyła się na specyficzne działania Disneya w kontekście promowania filmu. Śnieżka otrzymała bardzo późną promocję i dopiero od niedawna rozkręciła się z prezentowaniem nowych zwiastunów, plakatów i wypowiedzi osób zaangażowanych w produkcję. Uroczysta premiera również będzie inna od większości podobnych filmów, ponieważ nie zaproszono na nią zewnętrznych mediów. Disney tłumaczy to chęcią zorganizowania rodzinnej atmosfery, która ma pasować do grupy docelowej produkcji. Identyczne działanie zastosowało Warner Bros. Discovery w przypadku promocji filmu Flash. Tam jednak jego gwiazda, Ezra Miller, był oskarżony o przestępstwa różnej maści.

Oliwy do ognia dolewają też nowe doniesienia People, wedle których Rachel Zegler i Gal Gadot nie pałają do siebie sympatią. Między obiema z nich jest duża różnica wieku, przez którą trudno im znaleźć wspólny język. Na domiar złego dochodzą tu kwestie światopoglądowe i znacznie różniące się od siebie poglądy polityczne (Gadot popierająca Izrael w konflikcie w Strefie Gazy kontra Zegler, która wyrażała poparcie dla Palestyńczyków). Gal Gadot ma też nie rozumieć komentarzy Zegler w kwestii oryginalnej animacji. Jej zdaniem nie powinno się krytykować projektu tak blisko związanego z tym, nad czym się pracowało. Nie oznacza to jednak zaognienia relacji. Obie aktorki podeszły do zdjęć profesjonalnie i będą też obecne w końcowej fazie promocji nadchodzącego widowiska.

Mimo kontrowersji Śnieżka ma zarobić około 50-56 mln dolarów w weekend otwarcia. Byłby to wynik podobny do aktorskiego remake'u Kopciuszka, który zarobił 67 mln dolarów w 2015 roku.

