HP zwolni nawet 6000 pracowników

fot. pixabay.com

HP, niegdyś największy na świecie producent komputerów, zapowiedział w komunikacie prasowym, że do końca 2025 roku planuje zlikwidować od 4000 do 6000 miejsc pracy, co czyni go następnym gigantem technologicznym zwalniającym pracowników w związku z rosnącą niepewność gospodarczą przekładającą się na spadek sprzedaży komputerów.

Zwolnienia, które firma ogłosiła wraz z raportem o 11% spadku sprzedaży kwartalnej, pojawiły się miesiąc po tym, jak obserwatorzy branży IDC i Gartner ostrzegli, że popyt na komputery spada w najszybszym tempie od dziesięcioleci.

„Uważamy, że w tym momencie rozsądnie jest nie zakładać, że rynek odwróci się w 2023 roku” – powiedział dyrektor generalny HP Enrique Lores w wywiadzie dla Wall Street Journal.

Ogłoszenie zwolnień w HP oznacza, że jest to kolejna korporacja spośród gigantów technologicznych, która zmniejszają liczbę pracowników w odpowiedzi na coraz bardziej spowalniającą gospodarkę, naznaczoną wysoką inflacją i niepewnością jutra, co zredukowało popyt na towary nie pierwszej potrzeby oraz zmniejszyło wydatki na reklamę. Inne wielkie korporacja technologiczne, w tym Meta oraz Alphabet, a także Intel oraz Apple albo spowolniły proces zatrudniania lub wprost tną personel po tym, jak szybko zatrudniali nowych pracowników w czasie pandemicznego boomu na elektronikę do komunikacji poprzez sieć i social media.

Producenci komputerów wydają się szczególnie mocno dotknięci kryzysem po tym jak popyt skoczył, gdy ludzie modernizowali komputery domowe do nauki i pracy podczas pandemii, a następnie gwałtownie spadł, gdy rynek się nasycił. Jedyną firmą, która wydaje się pokonywać ten trend jest Apple, który nadal zgłasza rekordową sprzedaż napędzaną częściowo przez premiery bardzo oczekiwanych nowych laptopów i tabletów.