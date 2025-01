Plany Portal Games na 2025. Szykuje się morze planszówek

Portal Games

Portal Games to istniejący już od ponad ćwierćwiecza wydawca szeroko rozumianych gier planszowych. Corocznie dostarcza graczom dziesiątek gier o różnych tematykach i mechanikach.

W ubiegły weekend Portal Games przedstawił swoje plany na 2025 rok, w rozbiciu na kilka kategorii, między innymi dodruków, wznowień, premier czy własnych projektów, a nie sprzedawanych na licencji. Znajdzie je poniżej.

Rozszerzenia do gier

W 2025 roku będzie kontynuowana polityka wspierania wydanych już tytułów dodatkami. Pojawią się dodatki i rozszerzenia chociażby do Wyprawy Darwina, Too Many Bones, Mindbuga, Aeon's End i wielu, wielu innych.

Oto rozszerzenia gier, na które mogą liczyć fani:

Akcja dodruk

To kolejna inicjatywa Portal Games wychodząca na przeciw zapotrzebowaniu fanów. W jej ramach dodrukowywane są (lub wydawane dodatki) gry w formie zbiórki wśród fanów. W tym roku wydawca planuje przynajmniej dwie takie akcje, a w ich ramach będzie można dokładać się do wydania m.in.:

Portal Games - Premiery 2025

Wśród zapowiedzianych tytułów na 2025 rok znajdują się zarówno planszowe adaptacje popularnych gier video (Slay the Spire, Mass Effect, Metal Gear Solid), jak i cenione przez planszowych ekspertów tytuły z najwyższymi notami w serwisie Board Game Geek (Galactic Cruise, Speakeasy).

W ofercie znajdą się też pozycje stałych partnerów wydawnictwa, które nie są większym zaskoczeniem (Zombicide Biała Śmierć, Arcs) jak i spore niespodzianki (Ironwood, Godfather, Babylon). Tytuły świeże lub jeszcze niewydane (World Order, Daitoshi) oraz powroty najlepszych tytułów sprzed kilku lat (Spirit Island, Anachrony). Znajdą się też kontynuacje znanych linii, takich jak Zombicide czy Dune: Wojna o Arrakis.

Portal Games - Projekty własne

Rok 2025 zapowiada się dla Portal Games wyjątkowo, ponieważ świętuje 20-lecie jednej z naszych najukochańszych gier - Neuroshimy Hex Michała Oracza. To nie tylko okazja do spojrzenia wstecz, ale także moment na wprowadzenie nowych projektów i rozszerzenie linii tej kultowej gry. Oto, czego można się spodziewać w 2025 roku:

Neuroshima Hex: Battle — dynamiczny klasyk w dwuosobowej odsłonie. Ta specjalna edycja Neuroshimy Hex to idealne wprowadzenie do bogatego świata Neuroshimy Hex dla 2 graczy. W pudełku znajdują się armie Stalowej Policji i Bestii. Stalowa Policja to fanatycy prawa i porządku odziani w eksperymentalne zbroje energetyczne z unikalną zdolnością odbicia, która odwraca ataki wroga z powrotem w ich stronę. Z kolei Bestie reprezentują zdziczałą, zmutowaną faunę, wprowadzając mechanikę przyjaznego ognia i pierwotny, nieprzewidywalny styl gry. Obie frakcje dodają zapewniają pojedynek unikalnych strategii i dawkę postapokaliptycznego klimatu zaprojektowaną specjalnie dla 2 graczy. Pudełko zawiera matę do gry, dwie armie, żetony i nową instrukcję.

Nowe wydanie Neuroshima Hex — oprócz zmienionej, oszałamiającej okładki i nowych ilustracji na żetonach, ta wersja wprowadza nowe, wciągające moduły, w tym:

- Struktury, które pozwalają graczom dodawać elementy terenu do planszy za pomocą specjalnych zasad.

- Liderów do wybrania przed grą, zapewniających unikalne korzyści taktyczne podczas rozgrywki.

- Atlas Potyczek, czyli księga scenariuszy, w której każda strona przedstawia unikalną planszę taktyczną z dedykowanymi zasadami! Gracze będą próbowali powstrzymać maszyny przed budową fabryki, walczyć w sojuszu przeciwko maszerującemu na nich Molochowi lub toczyć szaloną bitwę na terenie starego parku rozrywki z karuzelą i innymi niespodziankami! Zainspirowany znanymi grami, takimi jak Mandalorian, Thorgal i Mass Effect, Atlas Potyczek z każdą stroną oferuje graczom unikatowe i tematyczne bitwy w najciekawszych zakątkach świata Neuroshimy.

Neuroshima Hex: Wiremen — Głęboko na północy, w samych trzewiach Molocha przetrwała społeczność, którą z braku lepszego określenia nazwalibyśmy ludzką. Zbuntowane cyborgi, zbiegli mutanci, potomkowie badaczy i zwykłe niedobitki… wszyscy oni, dzięki najnowocześniejszym cyborgizacjom i ordynarnie podkradzionym Maszynie zasobom toczą nieustanną walkę o przetrwanie. Ale jakim kosztem? Gdy człowiek i maszyna łączą się w jednym ciele, zaciera się granica między sojusznikiem a wrogiem.

Armia Wiremen wprowadza nową, wciągającą mechanikę rozgrywki, w tym innowacyjne żetony technologii. Zaprojektowana jako elastyczna i agresywna armia z prostymi zasadami, dodaje nową warstwę strategii i podejmowania decyzji do Neuroshima Hex.

Ponadto Portal Games wyda Bohemians — grę debiutującego projektanta Jaspera de Lange. Gracze wcielają się w rolę artystów wędrujących ulicami Paryża na przełomie XIX i XX wieku, starając się tworzyć arcydzieła, jednocześnie stawiając czoła wyzwaniom codziennego życia.

W kwietniu rozpocznie się również kampania crowdfundingowa gry Race to Berlin. Gra przedstawia ostatnie miesiące II wojny światowej w Europie, gdy zachodnie armie alianckie przekraczają granice Rzeszy po sforsowaniu Renu, a potężna Armia Czerwona przygotowuje się do ostatecznej ofensywy w kierunku Berlina. Gracze wcielają się w radzieckich i alianckich dowódców, rywalizując o zdobycie strategicznych regionów Niemiec i ostatecznie zajęcie stolicy III Rzeszy.

Gra Krzysztofa Dytczaka została wydana po raz pierwszy na targach gier w Essen w 2015 roku. Edycja Portal Games zawiera znacznie ulepszone komponenty, poprawioną instrukcję i poprawki zasad oparte na doświadczeniach z pierwszej edycji.

Ostatnia planowana gra to Age of Galaxy — Portal Games zdobył prawa do przygotowania nowej edycji dobrze przyjętej strategicznej gry karcianej, pierwotnie wydanej przez ICE Makers i zaprojektowanej przez Jeffreya CCH. Ta gra karciana zawiera ponad 30 unikalnych frakcji, z których każda ma swoje zdolności i opcje strategiczne. Nowa edycja to wydanie anglojęzyczne przeznaczone na rynek europejski i amerykański.