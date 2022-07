Huawei FreeBuds SE to nowe, bezprzewodowe słuchawki w dobrej cenie

fot. Huawei

Huawei wprowadza do Polski model Huawei FreeBuds SE – douszne słuchawki bezprzewodowe w przystępnej cenie przeznaczone dla szerokiego grona użytkowników, łączące lekkość z czystym dźwiękiem i długim czasem pracy na jednym ładowaniu.

Huawei FreeBuds SE są dostępne już od 27 lipca 2022 r., w sugerowanej cenie detalicznej 199 zł. Do dnia 7 sierpnia 2022 r. będzie można nabyć je o 20 zł taniej, za 179 zł.

fot. Huawei

Huawei FreeBuds SE wyróżnia zmodyfikowana konstrukcja częściowo douszna. Dzięki niej każda ze słuchawek dopasowuje się do konturu ucha, co zmniejsza nacisk na kanał słuchowy jednocześnie zapewniając dobre dopasowanie. Taka budowa skutecznie eliminuje część hałasów, które mogą być słyszalne dookoła. W celu zapewnienia krystalicznie czystego dźwięku zastosowano tu cyfrową eliminację szumów środowiskowych (ENC). Dodatkowo, dostępne w pudełku silikonowe końcówki w trzech różnych rozmiarach pozwalają właściwe dopasować słuchawki do uszu użytkownika.

Huawei FreeBuds SE zapewniają dobrą jakość rozmów, nawet w zatłoczonych i głośnych miejscach. Jest to możliwe dzięki technologii formowania wiązki dźwięku, działającej w oparciu o dwa mikrofony. Z dużą dokładnością odróżnia ona głos użytkownika od hałasu otoczenia. Za czystość i jakość dźwięku odpowiadają tu dynamiczne, 10-milimetrowe przetworniki i polimerowe membrany. Trójkanałowy system audio pozwala zarówno docenić jakość muzyki, jak i uwypukla głos rozmówcy.

fot. Huawei

Dzięki najnowocześniejszej technologii łączności Bluetooth 5.2, słuchawki Huawei FreeBuds SE znacząco minimalizują opóźnienia i sprawiają, że dźwięk jest zsynchronizowany z obrazem na ekranie smartfonu, tabletu czy komputera. To jedna z kluczowych przewag tych słuchawek nad wieloma produktami w tym segmencie cenowym. Słuchawki oferują do 24 godzin pracy z wykorzystaniem etui ładującego, wyposażonego w uniwersalne złącze USB-C. Pozwalają na słuchanie muzyki do 6 godzin lub prowadzenie rozmów nawet do 4 godzin na jednym ładowaniu. Poziom naładowania baterii można łatwo sprawdzić po podłączeniu słuchawek do urządzenia lub w aplikacji Huawei AI Life.

Huawei FreeBuds SE wyposażone są w czujniki ruchu i wibracji, które sprawiają, że sterowanie dotykowe jest wyjątkowo precyzyjne i przewidywalne. Gest dwukrotnego dotknięcia wstrzymuje lub wznawia odtwarzanie, jak również pozwala odebrać i zakończyć połączenie. Korzystając z aplikacji mobilnej Huawei AI Life (dostępnej na systemy Android i iOS) można dostosować ustawienia i dopasować słuchawki tak, by działały, jak życzy sobie tego ich użytkownik.

fot. Huawei

Na kupujących w sklepie Huawei.pl. czekają dodatkowe korzyści. Każdy, kto kupi słuchawki Huawei FreeBuds SE do 7 sierpnia, a następnie przetestuje je i podzieli się swoją opinią na huawei.pl, będzie mógł odebrać kupon na zakup wagi HUAWEI Scale 3 w cenie 1 zł. Kolejnym benefitem jest opcja dokupienia usługi FreeBuds Loss w promocyjnej cenie 19,90 zł, umożliwiającej zakup nowej słuchawki w miejsce zagubionej lub zniszczonej. Zakup FreeBuds SE w ograniczonym czasie premiowany będzie także naliczeniem podwójnych punktów w programie lojalnościowym Huawei, które będzie można wymienić na zniżki podczas zakupów w sklepie marki. Niezależnie od tych promocji, klienci, którzy zapiszą się na newsletter, otrzymają kupon rabatowy o wartości 50 zł (na zakupy powyżej 299 zł).