Hustle - Netflix interweniował w scenariusz filmu Adama Sandlera. Chodziło o Chiny

Hustle to tytuł nowego filmu Netflixa, w którym Adam Sandler, będący jednocześnie producentem, wciela się w łowcę talentów NBA. Podczas pobytu za granicą grany przez niego bohater odkrywa nowego posiadacza niezwykłego talentu. Jak się jednak okazuje, to, w jakim kraju znajduje utalentowanego gracza, miało istotne znaczenie dla Netflixa. Podczas ostatniej rozmowy w The Dan Patrick Show Sandler wyjawił, że Netflix interweniował w tej kwestii, kiedy dowiedział się, że rzeczonym krajem w oryginalnym scenariuszu są Chiny. Dlaczego?

Oryginalnie miałem znaleźć gracza w Chinach. Netflix nie jest jednak dostępny w Chinach. Poprosił więc, byśmy wybrali jakiś kraj z Ameryki Łacińskiej lub Europy. Następnego dnia byłem już na Majorce.

U boku Adama Sandlera zobaczymy tym samym hiszpańskiego koszykarza Juancho Hernangómeza. Zdjęcia do filmu Hustle już trwają, a Sandler zachwala aktorskie umiejętności sportowca:

W każdej scenie gra lepiej ode mnie. Jest rewelacyjny. W każdej ze scen robi to, co potrzeba, a żarty opowiada lepiej, niż ja.

W filmie wystąpią tacy koszykarze jak Tobias Harris, Matisse Thybulle, Seth Curry czy Tyrese Maxey. W obsadzie znaleźli się również Queen Latifah, Robert Duvall oraz Ben Foster.