Nowe klimatyczne plakaty z Nosferatu. Trzymający w napięciu fragment filmu z Lily-Rose Depp

Nosferatu w reżyserii Roberta Eggersa to nadchodzący remake niemieckiego horroru z 1922 roku, który był oparty na powieści Drakula Brama Stokera. Ten gotycki film opowie o obsesji pomiędzy młodą kobietą a starożytnym transylwańskim wampirem. Akcja dzieje się w XIX-wiecznych Niemczech. Prastary krwiopijca zakochuje się do szaleństwa w swojej wybrance, przynosząc przy tym nieopisaną grozę.

W roli Ellen występuje Lily-Rose Depp, którą możemy zobaczyć w nowym fragmencie filmu, który trafił do sieci. W nim przerażona bohaterka modli się do Anioła Stróża, a następnie koścista ręką sięga do jej szyi. Zobaczcie poniżej.

Nosferatu - fragment filmu

Ponadto w ramach promocji ujawniono dwa nowe plakaty z Nosferatu, które możecie zobaczyć na początku poniższej galerii

Nosferatu - plakaty i zdjęcia

W niedawnym wywiadzie Bill Skarsgård, który wciela się w Orloka, zdradził, że pełny wygląd jego postaci będzie ujawniany wraz z rozwojem filmu. Z kolei Willem Dafoe, który też jest w obsadzie, dodał, że dla niego świetnym i świeżym wydawało się to, że ta postać wygląda, jakby mogła pochodzić z Rumunii, a nie jak jakiś uprzejmy Anglik. Według niego jego wygląd jest ściśle powiązany z ludową tradycją.

Nosferatu - premiera w polskich kinach 21 lutego.