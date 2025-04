Kultowy slasher powraca po 28 latach. Jest pierwszy zwiastun!

Fot. Materiały prasowe

Premiera filmu I Know What You Did Last Summer zbliża się nieubłagalnie. Sony pokazało pierwszy zwiastun wyczekiwanej kontynuacji kultowego slashera. Zapowiada się krwawo, a na materiale wideo widać znajomy hak. Zobaczcie sami:

I Know What You Did Last Summer - reżyseria, obsada, premiera

Za reżyserię odpowiada Jennifer Kaytin Robinson (znana między innymi z Ktoś wyjątkowy, Thor: miłość i grom i Zróbmy zemstę). Artystka napisała scenariusz wspólnie z Samem Lanskym.

W sequelu powrócą Jennifer Love Hewitt w roli Julie James i Freddie Prinze Jr. jako Ray Bronson. Oboje grali w oryginalnym Koszmarze minionego lata i drugiej części. W obsadzie są także Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King, Tyriq Withers, Sarah Pidgeon, Billy Campbell, Gabbriette Bechtel, Austin Nichols, Lola Tung i Nicholas Alexander Chavez.

I Know What You Did Last Summer trafi do kin już 18 lipca 2025 roku, pomiędzy dwoma superbohaterskimi gigantami – Supermanem z DCU (11 lipca) i Fantastyczną 4 z MCU (25 lipca).

Pierwsze zdjęcia możecie zobaczyć poniżej: