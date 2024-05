Ile czasu minęło od końca 1. sezonu Rodu smoka do 2. serii? Zdradził to jeden z aktorów

fot. HBO

Do premiery 2. sezonu Rodu smoku zostało już niewiele czasu. Premiera drugiej serii będzie miała miejsce 17 czerwca 2024 roku na platformie Max. Zwiastuny i zdjęcia zapowiadają wielki konflikt i rozłam w rodzie Targaryenów, podczas którego fani będą mogli stanąć po jednej z dwóch stron - Czarnych lub Zielonych. O 2. sezonie wypowiedział się przedstawiciel pierwszej ze stron konfliktu, Steve Touissant wcielający się w Lorda Corlysa, który zdradził ile czasu minęło od zakończenia 1. sezonu do rozpoczęcia się drugiego:

2. sezon zaczyna się jakieś 10 dni po pierwszym. Corlys nadal zmaga się z żałobą po utracie syna, brata, siostry i dziedzica, swojego wnuka. Stara się sobie z tym poradzić i mocno trzymać tego, co było najważniejsze w jego życiu, czyli relacji z żoną. Jest w bardzo osłabionym i emocjonalnym stanie.

Ród smoka - plakaty i zdjęcia zapowiadające 2. sezon

Ród smoka - sezon 2

Ród smoka - informacje o 2. sezonie

W drugim sezonie do swoich ról powrócą Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Rhys Ifans, Eve Best, Steve Touissant, Fabien Frankel, Matthew Needham, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban i Jefferson Hall.

Do obsady dołączą: Abubakar Salim jako Alyn of Hull, Gayle Rankin jako Alys Rivers, Freddie Fox jako Ser Gwayne Hightower, Simon Russell Beale jako Ser Simon Strong, Clinton Liberty jako Addam of Hull, Jamie Kenna jako Ser Alfred Broome, Kieran Bew jako Hugh, Tom Bennett jako Ulf, Tom Taylor jako Lord Cregan Stark i Vincent Regan jako Ser Rickard Thorne.

Ród smoka - premiera 2. sezonu oficjalnie odbędzie się 17 czerwca 2024 roku na platformie streamingowej Max.