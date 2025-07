Dobry drugi weekend Supermana. Słabe debiuty Smerfów i Koszmaru minionego lata

Fot. Warner Bros.

Superman zanotował dobry drugi weekend w amerykańskich kinach, osiągając standardowy spadek frekwencji o 54%. Przełożyło się to na kwotę 57,3 mln dolarów. Do tej pory w Ameryce Północnej zebrano 236 mln dolarów. Sumując wpływy z wynikami ze świata, mamy globalnie bardzo dobre 406 mln dolarów. Przypomnijmy, że Warner Bros. otwarcie komunikowało kwotę 500 mln dolarów jako próg, po przekroczeniu którego Superman będzie uznawany za sukces komercyjny.

Wokół Człowieka ze Stali krąży wiele fałszywych informacji w sieci, na które trzeba uważać. Są one szerzone w mediach społecznościowych przez kultystów Zacka Snydera, którzy bojkotują film i twierdzą, że to klapa – co miałoby doprowadzić do kontynuacji uniwersum DC stworzonego przez Snydera. Prawdziwe wyniki pokazują, że nic z tego nie jest prawdą.

Koszmar minionego lata – box office

Sony Pictures miało nadzieję na sukces oparty na nostalgii, ale wygląda na to, że przeliczyli się – nikt nie ma nostalgii do serii slasherów z przełomu lat 90. i 2000. Kontynuacja hitu Koszmar minionego lata osiągnęła słabe wyniki – 13 mln dolarów w Ameryce Północnej i 11,6 mln dolarów ze świata. 24,6 mln dolarów w skali globalnej przy budżecie 18 mln dolarów nie jest rewelacyjnym wynikiem, ale raczej sprawi, że film nie będzie finansową klapą. Bardzo negatywne opinie widzów zapowiadają jednak wysokie spadki frekwencji.

Smerfy – box office

Smerfy definitywnie są finansowym rozczarowaniem po premierowym weekendzie. W Ameryce Północnej zebrano tylko 11 mln dolarów, co w połączeniu z 25 mln dolarów ze świata nie daje satysfakcji twórcom, którzy mogą ponieść klęskę finansową. 36 mln dolarów przy budżecie 58 mln dolarów nie jest dobrym rezultatem. Bardzo negatywne recenzje krytyków i słabe opinie widzów mogą sprawić, że ten film animowany – mimo że animacje zazwyczaj są odporne na recenzje – nie osiągnie sukcesu.

Pozostałe filmy: