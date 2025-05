Ile Marvel zapłacił twórcy Ironheart? Liczba jest okrągła i smutna

Fot. Marvel/Disney+

Gdy bohaterowie z komiksów trafiają na ekran, studia filmowe często płacą ich oryginalnym twórcom jednorazową sumę i zapraszają ich na premierę projektu. Często to bardziej gest dobrej woli aniżeli zobowiązanie prawne – w przypadku Domu Pomysłów stworzone przez scenarzystów i rysowników postaci stają się zazwyczaj własnością intelektualną Marvel Studios.

Mała suma dla oryginalnego twórcy to kropla w morzu tego, co franczyza zazwyczaj zarobi na serialu bądź filmie: Ed Brubaker zarobił więcej za epizodyczną rolę w filmie Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz niż za samo stworzenie tej postaci, a Jim Starlin powiedział, że Warner Bros. i DC zapłaciły mu za występ KGBeasta w filmie Batman v Superman więcej niż Marvel zapłacił mu za wszystkie (do tego momentu) występy Thanosa, Gamory i Draxa. Dla wielu osób jakaś suma pieniędzy jest jednak lepsza niż żadna. Gorzej, gdy kwota wynosi okrągłe zero.

Ile Marvel zapłacił twórcy Ironheart?

Jako twórca komiksów, niewiele momentów jest bardziej satysfakcjonujących niż oglądanie na dużym ekranie postaci, którą pomogłeś stworzyć – napisał Mike Deodato Jr. w oświadczeniu, podkreślając swoje podekscytowanie sceną przedpremierową Ironheart przedstawiającą moment, który pierwotnie zilustrował. Zaraz jednak dodał, że jest coś, co kładzie cień na jego radość. – Ale jakkolwiek świętuję ten moment, jest w tym coś gorzkiego. Widzicie, podczas gdy Marvel zbudował imperium warte miliardy na plecach swoich twórców, model wynagrodzeń nie nadążał za sukcesem.

Deodato wyjaśnił, że choć sam jest dobrze nagradzanym artystą, to nie chodzi o niego, a o całą branżę. „Kiedy postać, w którą włożyłeś serce, pomaga napędzać silnik wielomiliardowej maszyny, niewielka część tego sukcesu wydaje się sprawiedliwa” skwitował. Jego zdaniem twórcy nigdy nie proszą o wielkie sumy, tylko odrobinę uznania. „To nie tylko dobra etyka — to dobry biznes” argumentował, tłumacząc, że jeśli nadal wkład kreatywny będzie się tak rozmijać z wynagrodzeniem, twórcy będą woleli skupić się na własnych projektach, zamiast pracować dla Marvela czy DC, ponieważ dzięki temu będą mieli zarówno więcej kontroli, jak i większe bezpieczeństwo finansowe.

Marvel, możesz być lepszy. I szczerze mam nadzieję, że tak będzie, dla dobra postaci, które kochamy, i twórców, którzy je ożywiają.

Premiera serialu Ironheart na Disney+ zaplanowana jest na 24 czerwca. Łącznie serial będzie składać się z sześciu odcinków. Na razie promocja jest dość skromna na Marvela. Być może dlatego, że studio w ostatnim czasie zapowiedziało, że będzie starało się ograniczyć ilość wypuszczanych produkcji, szczególnie w streamingu.

