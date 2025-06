Pojawiły się nowe ekscytujące informacje o Spider-Man: Brand New Day.​ Jeśli wydawało Wam się, że nie można bardziej czekać na tę premierę, to byliście w błędzie: Jon Bernthal​ właśnie dołączył do obsady widowiska! Wszystko wskazuje na to, że Marvel ma ambitne plany wobec niego.