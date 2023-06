Indiana Jones 5 - reżyser komentuje pierwsze negatywne recenzje. Zaszkodzą filmowi?

fot. Lucasfilm/Disney

Pierwsze recenzje filmu Indiana Jones i artefakt przeznaczenia z Cannes sugerowały, że mamy do czynienia z koszmarnie złym filmem. Okazało się, że te opinie były trochę nad wyrost, bo po pokazach prasowych i publikacji 119 recenzji obraz jest lepszy. Nie ma pozytywnego szaleństwa, ale 61% pozytywnych opinii ze średnią ocen: 6,2/10 dalej trochę inny obraz niż o wiele bardziej negatywne recenzje z Cannes.

Indiana Jones 5 - reżyser o negatywnych recenzjach

James Mangold w rozmowie z Variety został zapytany o dość mieszane opinie na temat jego filmu. Broni on jakości swego dzieła, sugerując, że niektórzy filmowi krytycy udali się na pokaz z negatywnymi oczekiwaniami albo z określonym planem ataku od swoich mediów.

- Kiedy operujesz w świecie franczyz, trudno osobom myślącym krytycznie (dziennikarzom) nie zrobić tego, co chcą ich wydawcy, co w tym przypadku oznacza: jak wypada na tle innych części? Zawsze uważałem, że jeśli w porównaniu do jednego z najlepszych filmów w historii będę na drugim lub trzecim miejscu, to coś dobrego. Tak czy inaczej, te oceny potem nie mają znaczenia. Film albo będzie żył swoim życiem albo nie.

W normalnej sytuacji tego typu recenzje powinny mieć bardzo negatywny wpływ na sytuację filmu w box office. W tym przypadku klapa Między nami żywiołami i spektakularna porażka Flasha mogą zadziałać na korzyść Indiany Jonesa 5, który ma mocny czynnik nostalgii przyciągającej ludzi do kin. W końcu to pożęgnanie Harrisona Forda z kultowym bohaterem.

Indiana Jones 5 - premiera 30 czerwca w kinach.

