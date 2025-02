Will Smith potwierdza: Jestem legendą 2 nadal powstaje. Aktor niedawno spotkał się z...

fot. Warner Bros. Discovery

Reklama

Od jakiegoś czasu wiadomo, że powstaje kontynuacja filmu Jestem legendą z Willem Smithem w roli głównej. Nad całością czuwa również Michael B. Jordan, który ma pojawić się w jednej z ról. Kontynuacja będzie brała pod uwagę alternatywne zakończenie filmu, w którym główny bohater przeżył wydarzenia dziejące się na ekranie.

Will Smith nieoczekiwanie pojawił się na transmisji na żywo popularnego streamera xQc. Podczas spotkania zdradził, że prace nad Jestem legendą 2 trwają i mają się dobrze.

Tak, robimy to. Ja i Michael B. Jordan siedliśmy ostatnio i rozmawialiśmy przez tydzień o postaciach. Akiva Goldsman to scenarzysta i on składa to wszystko w całość. Ale to się dzieje naprawdę. Uwielbiam pracować z Jordanem. On naprawdę to rozumie. Pracuje z wieloma młodymi aktorami i jest różnica pomiędzy nimi a wielkimi gwiazdami.

ROZWIŃ ▼

Zwiastun Good American Family

Jestem legendą 2 - co wiadomo?

Podczas panelu na Comic-Conie Goldsman zdradził, że już stworzył drugi szkic do Jestem legendą 2 po spotkaniu z Jordanem i Smithem. Powrót do znanego widzom świata ma być "dość spektakularny", a praca nad tym przynosi ekipie produkcyjnej sporo frajdy. Kontynuacja ma opierać się na alternatywnym zakończeniu filmu Francisa Lawrence'a, w którym postać Smitha przeżywa i staje się legendą wśród zarażonych.

Co więcej, akcja ma rozgrywać się "kilka dekad" po wybuchu epidemii w 2009 roku i wydarzeniach z pierwszego filmu. Inspiracją jest nie tylko powieść Richarda Mathesona, lecz także The Last of Us.

Najlepszy filmy z zombie - ranking