Indiana Jones 5 - nowe zdjęcia z planu. Mads Mikkelsen jako złoczyńca

Prace na planie filmu Indiana Jones 5 trwają w miejscowości Cefalu na Sycylii. Nowe fotki z planu przede wszystkim po raz pierwszy pokazują nam Madsa Mikkelsena w roli czarnego charakteru. Według wcześniejszych przecieków wciela się w nazistowskiego naukowca zwerbowanego do NASA przez rząd Stanów Zjednoczonych do pracy nad programem agencji kosmicznej związanym z lądowaniem na Księżycu. Ważne jest też, że Harrison Ford powrócił na plan po kontuzji, która wyłączyła go z pracy na kilka tygodni.

Indiana Jones 5 - zdjęcia z planu

https://twitter.com/letterboxd/status/1446432187600064525

https://twitter.com/waru1322/status/1446268861204996099

https://twitter.com/IndianaJones_ch/status/1447113445191585794

Do tego Harrison Ford zrobił sobie zdjęcie z cosplayerami Indy'ego.

https://twitter.com/TheSWU/status/1446892079003602946

https://twitter.com/actionecomics/status/1446888080024145935

https://twitter.com/age_fotostock/status/1446913353574588419

Reżyserem i autorem scenariusza jest James Mangold, który już ma na koncie pożegnanie kultowej postaci z widzami w filmie Logan: Wolverine. Szczegóły fabuły nie są znane, ale według zapowiedzi ma być to koniec serii.

Indiana Jones 5 - premiera w 2022 roku.