Joe Russo ujawnił znaczącą zmianę w The Electric State. Jak zareagował na nią autor książki?

Joe Russo, który wyreżyserował The Electric State wraz ze swoim bratem, Anthonym opowiedział w wywiadzie dla ScreenRant o ważnej zmianie w stosunku do oryginału, który jest powieścią graficzną autorstwa Simona Stålenhaga z 2018 roku. Reżyser ujawnił też, jak zareagował na to autor.

To świetne pytanie. To interesująca zmiana w kierunku bardziej rodzinnego tonu, ponieważ uznaliśmy, że przesłanie dotyczące technologii, które było zawarte w powieści graficznej, jest najważniejsze dla młodszej widowni i chcieliśmy mieć pewność, że obejrzą ten film. Dlatego jest to film o szerokim zasięgu, film familijny. Może go obejrzeć zarówno sześciolatek, jak i osiemdziesięciolatek, a także wszyscy pomiędzy.

Uważaliśmy, że to przesłanie jest najistotniejsze dla przedziału wiekowego od sześciu do osiemnastu lat – dla pokolenia zanurzonego w technologii. Simon Stålenhag, który stworzył książkę, ma dwie córki i również uważał to za bardzo ważne. Powiedział, że napisał książkę w pewnej izolacji, jako sposób na wyrażenie swoich odczuć wobec technologii we współczesnym świecie, ale nie zakładał, aby to była jedyna interpretacja The Electric State. Uznał, że niezwykle istotne jest, by historia dotarła także do jego dzieci.

Gdy przenosi się coś z powieści graficznej na film, zmiana medium na tyle duża, że wymaga ponownego przemyślenia sposobu, w jaki ta historia jest przedstawiona.