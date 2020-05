Infamous - zwiastun thrillera. Bella Thorne, rabunki i social media

Bohaterami filmu Infamous są Arielle i Dean, młodzi kochankowie, którzy po przypadkowej śmierci ojca Deana są zmuszeni do ucieczki. W trakcie swojej podróży postanawiają dokonywać napadów. Arielle, która goni za sławą zaczyna relacjonować ich kryminalne podboje w mediach społecznościowych. To daje parze viralową popularność, jednak prowadzi ich do tragicznego momentu. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun filmu. Wideo możecie obejrzeć poniżej

W obsadzie znajdują się Bella Thorne, Marisa Coughlan, Amber Riley i Jake Manley. Reżyseruje Joshua Caldwell.

Infamous - premiera filmu w serwisach VOD 12 czerwca.