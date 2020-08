Invasion - Sam Neill i pozostali aktorzy powracają na plan serialu Apple

fot. materiały prasowe

Invasion to serial o inwazji obcych na Ziemię, którego akcja rozgrywać się będzie z perspektywy ludzi nie tylko w USA, ale również z innych kontynentów. To jedna z najambitniejszych produkcji Apple, ponieważ serial powstaje w czterech miejscach na świecie. Część zdjęć nakręcono już w Nowym Jorku i Maroku. W marcu przygotowywano się do pracy na planie w Wielkiej Brytanii (Manchester), ale wybuch pandemii koronawirusa pokrzyżował te zamiary. Po kilku miesiącach oczekiwania i wprowadzeniu odpowiednich przepisów dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, prace na planie zdjęciowym zostały wznowione.

W serialu zagrają: Sam Neill, który wcieli się w szeryfa Johna Bella Tysona, wiejskiego prawnika bliskiego emerytury; Shamier Anderson, jako Trevante Ward, niezwykły żołnierz stacjonujący w Afganistanie; Golshifteh Farahani gra Aneeshę Malik, syryjską imigrantkę, żonę i matkę mieszkającą na Long Island; Firas Nassar to Ahmed Malik, mąż Aneeshy, syryjski imigrant i odnoszący sukcesy biznesmen; Shioli Kutsuna zagra Mitsukiego, inteligentnego członka kontroli misji japońskiego programu kosmicznego JASA.

Scenariusz do Invasion napisali Simon Kinberg i David Weil, którzy również pełnią rolę producentów wykonawczych serialu.