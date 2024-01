Ironheart - ważna aktualizacja. Wreszcie zakończono zdjęcia do nowego serialu MCU!

materiały prasowe

Ironheart to nowy serial MCU. Dominique Thorne, która zagra główną bohaterkę, Riri Williams, zaktualizowała status projektu. W rozmowie z portalem Deadline potwierdziła, że zdjęcia zostały oficjalne zakończone, a następnie zapowiedziała, że fanów czeka prawdziwa przejażdżka.

Ironheart - ważna aktualizacja

Dominique Thorne zdradziła portalowi Deadline:

Rzeczywiście, kręcenie zdjęć dobiegło końca. Mogę tylko powiedzieć: zapnijcie pasy i przygotujcie się, bo czeka was prawdziwa przejażdżka. To będzie epicka przygoda, i to taka, którą nie mogę doczekać się, by podzielić się z innymi.

Poniżej znajdziecie całą rozmowę z Deadline:

Ironheart - informacje o serialu MCU

Dominique Thorne zadebiutowała jako Riri Williams w filmie Czarna Panter: Wakanda w moim sercu. Jej postać została przedstawiona jako genialna studentka, która podobnie jak Tony Stark, zna się na technologii i potrafi sama stworzyć zbroję bojową. W komiksach była zresztą następczynią Iron Mana, o czym możecie przeczytać poniżej:

Bohaterka po raz pierwszy pojawiła się w komiksie z 2016 roku, zatytułowanym "Invincible Iron Man (Vol. 3) #7". Tony Stark wspomina w nim o genialnej piętnastolatce, mając na myśli właśnie Ironheart.

Serial MCU opowiada więc genezę Riri Williams, genialnej nastoletniej wynalazczyni, która tworzy najbardziej zaawansowaną zbroję bojową od czasów Iron Mana. W obsadzie są Dominique Thorne, Anthony Ramos, Alden Ehrenreich, Manny Montana, Harper Anthony, Lyric Ross i Zoe Terakes. Twórcą jest Chinaka Hodge. Data premiery jest nieznana, ale przewiduje się, że produkcja trafi na Disney+ w 2025 roku.