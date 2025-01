Czy Shepard powróci w serialu Mass Effect? Aktorka głosowa na to liczy

Adaptacje gier wideo mają się coraz lepiej i kolejne studia filmowe oraz giganci streamingowi interesują się tematem. Każdy kiedyś chciał mieć własną adaptację komiksu, teraz może być podobnie z tą gałęzią popkultury. Prime Video stworzyło już bardzo udany serial o Falloucie w 2024 roku, a teraz ostrzy sobie zęby na klimaty science-fiction. Jakiś czas temu zapowiedziano, że powstanie aktorski serial oparty na kultowej serii Mass Effect, która jest głównie kojarzona z trylogii przygód komandora (lub komandor) Sheparda.

O powstaniu serialu i potencjalnym udziale w nim wypowiedziała się Jennifer Hale, czyli aktorka głosowa kobiecej wersji Sheparda. Zrobiła to w trakcie wywiadu z Eurogamerem:

Powrót Sheparda w jakiejkolwiek formie zawsze dostanie ode mnie głos na "tak". [...] Nie chcę mówić twórcom, co mają robić. Jedyne, co muszę powiedzieć o tym serialu, to że chcę w nim zagrać! Jakakolwiek rola, naprawdę. Uważam, że postąpiliby mądrze, gdyby udało im się ściągnąć wiele osób z oryginalnej obsady w ramach występów gościnnych, easter eggów czy mniejszych lub większych ról pobocznych. To byłoby bardzo mądre.

Społeczność aktorów głosowych jest pełna utalentowanych ludzi. To łatwo adaptujące się do warunków, ciężko pracujące i najbardziej utalentowane osoby, jakie poznałam w życiu na polu zawodowym. [...] Zgłaszam się do udziału w serialu.