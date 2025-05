Reżyser Bullet Train stanie za kamerą adaptacji gry Gears of War? Trwają negocjacje

fot. Microsoft

Od listopada 2022 roku trwają prace nad filmową adaptacją kultowej gry wideo Gears of War. Wiosną 2023 roku Netflix wybrał do napisania scenariusza Jona Spaihtsa, który znany jest m.in. z takich tytułów, jak Diuna, Diuna: Część druga czy Doktor Strange. Sam scenarzysta stwierdził, że Gears of War to jedna z najlepszych gier akcji w historii, która ma wyraziste postaci, pięknie stworzony świat i system walki, pozwalający poczuć zabójczość wojny i ważność wspierania członków drużyny. Dodał, że gra jest jak film kinowy.

David Leitch reżyserem Gears of War?

W ciągu tych kilkunastu miesięcy Netflix szukał odpowiedniego reżysera do sfilmowania produkcji. Cliff Bleszinski, który pracował nad pierwszymi trzema odsłonami gry wskazywał, że chętnie by widział w tej roli Zacka Snydera, który wspominał, że jest wielkim fanem Gears of War. Jego zdaniem dobrze sprawdza się podczas pracy nad filmami na podstawie znanych, popkulturowych marek.

Teraz serwis The Hollywood Reporter podał, że David Leitch prowadzi negocjacje w sprawie reżyserii adaptacji gry. To on stanął za kamerą takich chwalonych akcyjniaków, jak Kaskader, Bullet Train, Atomic Blonde, Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw czy Deadpool 2. Netflix nie skomentował tych doniesień w sprawie Gears of War.

Warto dodać, że David Leitch tego lata będzie pracować na planie thrillera How to Rob a Bank, w którym wystąpią Nicholas Hoult i Anna Sawai. Więc prace nad adaptacją mogłyby się zacząć dopiero, gdy reżyser zakończy zdjęcia do tej produkcji od Amazon MGM Studios.

Gears of War - fabuła gry

Gra rozgrywa się na planecie na krawędzi upadku społecznego, gdy zagrożenie w postaci podziemnych stworzeń znanych jako Horda Szarańczy, doprowadza ludzkość na skraj wyginięcia. Delta Squad, grupa szturmowa pod dowództwem zhańbionego sierżanta Marcusa Fenixa, zostaje obarczona zadaniem poprowadzenia ostatniej linii obrony ludzkości.

