Jak wygląda wieża Avengers od środka? Marvel ujawnia swoje największe sekrety

Fot. Marvel Comics

Reklama

Pojawiła się pierwsza zapowiedź książki Marvel Studios: Cross-Sections. To ciekawy projekt, ponieważ pokaże z bliska ikoniczne lokacje, bronie i pojazdy z MCU od podszewki. Dzięki przekrojom budynków czytelnik będzie na przykład w stanie przekonać się, co znajduje się na różnych piętrach wieży Avengersów, a także z jakich elementów składa się cytadela Wakandy. Przy ilustracjach znajdują się także szczegółowe opisy, które pozwolą fanom lepiej poznać te obiekty. Ze środków transportu zobaczymy za to między innymi lotniskowiec T.A.R.C.Z.Y.

Marvel Studios: Cross-Sections - pierwsze spojrzenie

Marvel Studios: Cross-Sections zostało napisane przez Liz Marsham. Książka zawiera 20 oryginalnych ilustracji. Kilka grafik możecie zobaczyć poniżej – w tym właśnie przekrój wieży Avengersów. Dajcie znać, jak podobają Wam się grafiki.

Marvel Studios: Cross-Sections - pierwsze spojrzenie Zobacz więcej Reklama

Marvel Studios: Cross-Sections - opis

Tak brzmi oficjalny opis książki ze strony Marvela:

Gdy bohaterowie Marvela toczyli bitwy na naszych ekranach, odwiedzali niesamowite lokalizacje, dzierżyli fantastyczne bronie i pilotowali niesamowite pojazdy. Ale tak często zastanawialiśmy się, czego nie pokazano – co kryło się za tymi zamkniętymi drzwiami? Teraz wreszcie odsłonięto kurtynę i pojawią się odpowiedzi na pytania fanów, dotyczące tych ikonicznych momentów MCU. Zostaną pokazane wewnętrzne mechanizmy wszystkich niesamowitych kreacji Marvel Studios, od wieży Avengers po lotniskowiec S.H.I.E.L.D.

Marvel Studios: Cross-Sections zadebiutuje za granicą 14 października 2025 roku.