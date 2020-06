Jakie szanse na 2 sezon W głębi lasu? Harlan Coben komentuje

Niby w założeniu W głębi lasu miało być miniserialem z zamkniętą fabułą. Jednak historia pokazuje, że takie decyzje mogą ulec zmianie. Najlepszym przykładem jest chociażby 13 powodów Netflixa czy Wielkie kłamstewka HBO, gdzie kontynuowano historię bez książkowego pierwowzoru. Czy taki los może spotkać też produkcję opartą na powieści Harlana Cobena? Autor został o to zapytany w wywiadzie dla tygodnika Wprostu i jego odpowiedz była kategoryczna.

Tworzę historie zamknięte. Tak było przyi tak jest w. Te opowieści mają zakończenie i nie byłoby to fair w stosunku do widzów, gdybyśmy doszli do ostatniego odcinka i nie wiedzieli co się wydarzyło. Ja tego bardzo nie lubię i staram się tego nie robić. Zamiast coś kontynuować, wolę usiąść i nakręcić coś zupełnie innego, z innymi reżyserami, ekipą, aktorami. Jakąś inną oryginalną historię bez podczepiania się pod starą.