Jan Paweł II i Krzysztof Krawczyk w Star Wars: Battlefront II. Oto nietypowe mody do gry

Jan Paweł II w Gwiezdnych Wojnach, a ściślej w grze Star Wars: Battlefront II. Jest to efekt jednej z fanowskich modyfikacji. Użytkownik o pseudonimie xD0IT stworzył moda, który podmienia model Kylo Rena w tej produkcji właśnie na papieża Polaka. Autor zmienił kolor charakterystycznego miecza świetlnego z czerwonego na żółty oraz przygotował trzy skórki, unikalny portret oraz grafiki na kartach z ulepszeniami.

Co ciekawe, nie jest to jedyna taka praca tego twórcy, bo ma on na koncie też m.in. mod, dzięki któremu do Star Wars: Battlefront II trafił również Krzysztof Krawczyk. Autor Parostatku i wielu innych hitów zastępuje w grze Lando Calrissiana.

Obie modyfikacje są dostępne wyłącznie na PC i wpływają jedynie na kosmetykę, nie zmieniając samej rozgrywki. Dzięki temu można jednak korzystać z nich także w trybach wieloosobowych. Możecie pobrać je ze strony twórcy w serwisie NexusMods.

Star Wars: Battlefront II to gra akcji w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Produkcja zadebiutowała w listopadzie 2017 roku i początkowo była krytykowana za obecność mikrotransakcji i skrzynek z wyposażeniem, jednak z czasem wycofano się z tych kontrowersyjnych rozwiązań. Tytuł ten jest w dalszym ciągu rozwijany o nową zawartość i niedawno doczekał się aktualizacji, która wprowadziła elementy znane z filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie.