Ile miejsca na dysku zajmie Resident Evil 3 Remake? Poznaliśmy rozmiar gry

Na stronie Microsoftu pojawiła się informacja dotycząca rozmiaru Resident Evil 3 Remake. Gra będzie wymagała 43 GB wolnego miejsca na dysku, ale warto zaznaczyć, że to rozmiar całości, a więc zarówno kampanii dla jednego gracza, jak i sieciowego trybu Resistance. Oba te tryby będzie można pobrać i zainstalować również osobno: ten pierwszy zajmie ok. 22 GB (mniej więcej tyle samo, co ubiegłoroczne Resident Evil 2 Remake), a drugi - 21 GB.

Dane na temat rozmiarów gry w wersjach na PC oraz PlayStation 4 nie zostały jeszcze nigdzie ujawnione, ale można spodziewać się, że nie będą one zbytnio odbiegać od tych na Xboksie One.

RE3 Remake

Resident Evil 3 Remake zadebiutuje 3 kwietnia 2020 roku na PC, PlayStation 4 i Xboksie One. To odświeżona wersja produkcji, która oryginalnie trafiła na rynek pod koniec 1999 roku i była dostępna na pierwszym PlayStation.