Jason Momoa oficjalnie zagra kultowego antybohatera z komiksów DC, znanego jako Lobo. Ma zadebiutować w uniwersum DCU w widowisku Supergirl: Woman of Tomorrow. Najpierw informację opublikował Deadline, a potem sam Jason Momoa potwierdził ją we wpisie na Instagramie.

W nim też pokazał zrzut ekranu ze starego wywiadu, bo z rolą Lobo jest wiązany od wielu lat. W nim padły słowa: "jeśli zadzwonią, zgodzę się". I aktor we wpisie napisał: "zadzwonili". Sam przez lata mówił o tym, jakim jest wielkim fanem tego galaktycznego łowcy nagród. Gdy Zack Snyder zaproponował mu rolę Aquamana, miał nadzieję, że dostanie Lobo, więc nie krył rozczarowania. Fani chcieli go w roli antybohatera od wielu lat i wszyscy są zgodni: perfekcyjny casting do tej postaci!

Kim jest Lobo?

Jest to antybohater z komiksów DC, znany z brutalnej i niemającej szacunku do niczego i nikogo osobowości. Pochodzi z planety zwanej Czarnia. Lobo ma nadludzką siłę, zdolności regeneracyjne oraz niezniszczalność, co tworzy z niego godnego przeciwnika dla wielu superbohaterów i złoczyńców świata DC.

Postać wymyślił Roger Slifer, a zobrazował ją Keith Giffen. Po raz pierwszy zadebiutował w 1983 roku. Przeważnie jest pokazywany jako łowca nagród, który czerpie przyjemność z chaosu i zniszczenia.

Supergirl - co wiemy o filmie?

Szczegóły fabuły kinowego filmu są trzymane w tajemnicy. Jest to drugi kinowy projekt DCU po Supermanie, ale na razie niewiele wiadomo. Milly Alcock (znana z Rodu smoka) zagra tytułową superbohaterkę. W obsadzie są także Matthias Schoenaerts (zagra złoczyńcę Krema) oraz Eve Ridley (zagra postać znaną jako Rutthye Mary Knolle). Craig Gillespie wyreżyseruje na podstawie scenariusza Any Nogueiry.

Projekt inspirowany jest komiksem Supergirl: Woman of Tomorrow Toma Kinga, wydanym w 2022 roku. Na razie nie wiadomo, jaką rolę ma mieć Lobo w tej historii.